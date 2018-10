Bouygues : Capital Markets Day « activités de construction »

PARIS 02/10/2018

CAPITAL MARKETS DAY « ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION »

Bouygues tient aujourd'hui à Paris un Capital Markets Day dédié à ses activités de construction. Au sein du portefeuille du Groupe, les activités de construction sont le principal contributeur aux résultats ; moins consommatrices de capitaux, elles génèrent un niveau très élevé de trésorerie et offrent par ailleurs un modèle résilient avec une génération régulière de free cash flow.

Les objectifs de cette journée sont :

- de présenter la vision du Groupe sur le marché de la Construction et la ville de demain ainsi que la stratégie de ses trois métiers : Bouygues Construction, Bouygues Immobilier et Colas ;

- de mettre en avant deux sujets stratégiques : la maximisation de la valorisation des actifs industriels de Colas et le leadership de Bouygues dans la conception et l'aménagement urbain, en particulier d'écoquartiers et de smart city ainsi que dans les solutions de smart road et de smart mobility ;

- de montrer, dans un secteur en pleine révolution technologique et numérique, comment le Groupe anticipe et innove pour maintenir son leadership dans ses trois métiers.

Les présentations de ce Capital Markets Day seront accessibles sur le site internet : www.bouygues.com

