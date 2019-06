Bouygues : Colas Rail LTD signe trois contrats avec Network Rail

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Maisons-Laffitte, le 6 juin 2019

COLAS RAIL LTD SIGNE TROIS CONTRATS AVEC NETWORK RAIL

Colas Rail Ltd, filiale de Colas Rail au Royaume-Uni, a signé trois contrats avec Network Rail : un contrat en alliance pour la réalisation de systèmes ferroviaires, un contrat-cadre de signalisation et télécommunications, et un contrat de fret ferroviaire.

Le premier de ces contrats concerne la Rails Systems Alliance du Sud. Il a été attribué à Colas Rail Ltd et à AECOM pour la réalisation de travaux de systèmes ferroviaires, comprenant le renouvellement des voies, la signalisation, l'électrification et le génie civil, dans le sud de l'Angleterre, pour un montant estimé de 1,5 milliard de livres sterling (environ 1,7 milliard d'euros). Le contrat, d'une durée de 10 ans couvrant les périodes de contrôle 6 (2019-2024) et 7 (2025-2030)*, crée une alliance entre Network Rail, Colas Rail Ltd (installateur) et AECOM (concepteur), et concerne les réseaux de l'Est- Anglie, du Sud-Est, du Wessex, de l'Ouest et du pays de Galles.

Le deuxième contrat attribué à Colas Rail Ltd porte sur les infrastructures de signalisation et de télécommunications de la région occidentale, pour un montant estimé de 75 millions de livres sterling (environ 85 millions d'euros) sur la période de contrôle 6. Il inclut notamment le renouvellement de passages à niveau autonomes, l'entretien préventif, les renouvellements de réseaux de télécommunications et les travaux de génie civil. Colas Rail Ltd sera impliqué dans la conception, la construction, les essais et la mise en service des systèmes de signalisation et de télécommunications.

Network Rail a également attribué à Colas Rail Ltd les lots 1 et 5 d'un contrat de fret ferroviaire et de services saisonniers, d'un montant estimé de 12 millions de livres sterling (environ 13,5 millions d'euros) par an. Colas Rail Ltd assurera le transport ferroviaire, de ballast notamment, et réalisera les opérations de déneigement et de protection anti-gel.

Ces nouveaux contrats contribueront à améliorer les performances et la fiabilité du réseau pour les usagers et pour le fret.

Jean-Pierre Bertrand, PDG de Colas Rail UK, souligne : « Ces contrats témoignent que nous sommes un acteur majeur de la période de contrôle 6. Je suis très fier de tous les collaborateurs de Colas Rail UK qui, par leur engagement permanent et la qualité de leur travail, ont contribué à ces succès. Nous nous sommes engagés, comme toujours, à fournir un service de premier ordre à Network Rail, au bénéfice des usagers. »