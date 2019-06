Bouygues : Colas acquiert la société Asfalcura, au Chili

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 13 juin 2019

COLAS ACQUIERT LA SOCIÉTÉ ASFALCURA AU CHILI

Colas a signé un protocole d'accord en vue de l'acquisition de la société Asfalcura, au Chili.

Asfalcura est une société spécialisée dans la construction routière, et en particulier dans la production et la mise en œuvre d'enrobés.

Elle opère sur l'ensemble du territoire chilien et emploie 200 personnes. En 2018, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 23,8 millions d'euros.

Asfalcura détient également une participation de 33,33% dans la société Oil Malal, spécialisée dans l'importation, la transformation et la distribution de produits bitumineux.

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de développement de Colas en Amérique du Sud. Le Groupe est déjà présent au Chili à travers Colas Rail et Dust-A-Side.

Colas (www.colas.com)

Colas, filiale du groupe Bouygues, est un leader mondial dont la mission est de promouvoir des solutions d'infrastructure de transport pour une mobilité responsable. Implanté dans plus de 50 pays sur les cinq continents, à travers un réseau de 800 unités d'exploitation de travaux et 2 000 unités de production de matériaux, le Groupe rassemble 58 000 collaborateurs et réalise chaque année 85 000 chantiers de construction et de maintenance.

En 2018, le chiffre d'affaires consolidé de Colas s'est élevé à 13,2 milliards € (dont 51% à l'international) et le résultat net part du Groupe à 226 millions €.

