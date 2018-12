Bouygues : Colas acquiert les activités routières du groupe Conalvias Construcciones au Pérou

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 20 décembre 2018

Colas acquiert les activités routières du groupe Conalvias Construcciones au Pérou

Colas a signé un accord pour acquérir les activités péruviennes de construction du groupe colombien Conalvias Construcciones S.A.

Ces activités sont constituées principalement de travaux d'infrastructures minières pour des opérateurs miniers internationaux ainsi que de contrats à moyen et long termes d'entretien routier.

Elles représentent un chiffre d'affaires de 65 millions d'euros en 2017 et emploient plus de 700 collaborateurs. Elles seront opérées par Colas sous le nom de Colvias.

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie d'implantation de Colas dans des pays ciblés d'Amérique du Sud. Le Groupe est déjà présent au Chili et au Pérou à travers Colas Rail, Dust-A-Side et Smac.

Colas(www.colas.com)

Colas, filiale du groupe Bouygues, est un leader mondial dont la mission est de promouvoir des solutions d'infrastructure de transport pour une mobilité responsable. Implanté dans plus de 50 pays sur les cinq continents, à travers un réseau de 800 unités d'exploitation de travaux et 2 000 unités de production de matériaux, le Groupe rassemble 55 000 collaborateurs et réalise chaque année 80 000 chantiers de construction et de maintenance.

En 2017, le chiffre d'affaires consolidé de Colas s'est élevé à 11,7 milliards € (dont 48% à l'international)

et le résultat net (part du Groupe) à 328 millions €.

