Bouygues : Colas acquiert une partie des actifs de Skanska dans le secteur des enrobés routiers en Pologne

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 2 avril 2019

COLAS ACQUIERT UNE PARTIE DES ACTIFS DE SKANSKA DANS LE SECTEUR

DES ENROBES ROUTIERS EN POLOGNE

Colas Polska, filiale polonaise de Colas, a conclu le 1er avril 2019 le rachat d'une partie des actifs de Skanska dans le secteur des enrobés routiers en Pologne. La transaction d'un montant de 29 millions d'euros porte sur 11 postes d'enrobés, 130 engins de chantier, une vingtaine d'équipes d'application et l'ensemble des collaborateurs opérationnels, soit 330 personnes. Ces postes d'enrobés sont situés à proximité ou dans le périmètre des 11 villes les plus importantes du pays.

Ce rachat d'actifs permet à Colas, présent depuis plus de 20 ans dans la partie occidentale de la Pologne, d'étendre ses positions à l'ensemble du territoire et de devenir un des leaders du secteur des infrastructures routières dans ce pays.

L'accord prévoit également la possibilité d'une coopération future entre Colas Polska et Skanska Pologne dans sept grandes villes ciblées par Skanska dans le cadre de sa stratégie « City Builder ».

Colas (www.colas.com)

Colas, filiale du groupe Bouygues, est un leader mondial dont la mission est de promouvoir des solutions d'infrastructure de transport pour une mobilité responsable. Implanté dans plus de 50 pays sur les cinq continents, à travers un réseau de 800 unités d'exploitation de travaux et 2 000 unités de production de matériaux, le Groupe rassemble 58 000 collaborateurs et réalise chaque année 85 000 chantiers de construction et de maintenance.

En 2018, le chiffre d'affaires consolidé de Colas s'est élevé à 13,2 milliards € (dont 51% à l'international) et le résultat net (part du Groupe) à 226 millions €.

Pour tout renseignement :

Delphine Lombard (tel.: 06 60 07 76 17) / Rémi Colin (tel.: 07 60 78 25 74) contact-presse@colas.frJean-Paul Jorro (tel.: 01 47 61 74 23) / Zorah Chaouche (tel.: 01 47 61 74 36) contact-investors@colas.fr