Bouygues : Colas remporte un contrat pour l'aéroport de Los Angeles Colas remporte un contrat pour l'aéroport de Los Angeles

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 29 octobre 2019

COLAS REMPORTE UN CONTRAT POUR L'AEROPORT DE LOS ANGELES

Sully-Miller Contracting Company, filiale de Colas aux Etats-Unis, a remporté un contrat pour la construction du taxiway P à l'aéroport international de Los Angeles.

Le marché porte sur la construction d'une voie de circulation d'une longueur de 1 100 mètres, qui reliera directement les pistes Nord et Sud et permettra d'accéder au terminal Midfield Satellite Concourse, actuellement en cours de construction. Il nécessitera notamment la mise en œuvre de 46 000 m3 de béton, 22 200 tonnes d'enrobés et 59 000 tonnes de granulats.

Le montant du contrat s'élève à 75 millions d'euros (84 millions de dollars). Les travaux débuteront en février 2020 pour une durée de 15 mois.

Sully-Miller Contracting Company a déjà réalisé de nombreux chantiers pour l'aéroport de Los Angeles. Ce nouveau projet s'inscrit dans la stratégie de la filiale de se développer sur le marché des grands projets complexes.

Colas (www.colas.com)

Colas, filiale du groupe Bouygues, est un leader mondial dont la mission est de promouvoir des solutions d'infrastructure de transport pour une mobilité responsable. Implanté dans plus de 50 pays sur les cinq continents, à travers un réseau de 800 unités d'exploitation de travaux et 2 000 unités de production de matériaux, le Groupe rassemble 58 000 collaborateurs et réalise chaque année 85 000 chantiers de construction et de maintenance.

En 2018, le chiffre d'affaires consolidé de Colas s'est élevé à 13,2 milliards € (dont 51% à l'international) et le résultat net part du Groupe à 226 millions €.

Pour tout renseignement :

Delphine Lombard (tel.: 06 60 07 76 17) / Rémi Colin (tel.: 07 60 78 25 74) contact-presse@colas.frJean-Paul Jorro (tel.: 01 47 61 74 23) / Zorah Chaouche (tel.: 01 47 61 74 36) contact-investors@colas.fr