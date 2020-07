Bouygues : Com'in, startup de l'Intrapreneuriat Bouygues fait l'acquisition de Météo des Chantiers

Com'in, startup de l'Intrapreneuriat Bouygues fait l'acquisition de Météo des Chantiers

Paris, le 01/07/2020

Com'in, startup de l'Intrapreneuriat du groupe Bouygues, a fait l'acquisition du service Météo des Chantiers, développé par la société ExploLab. Ce service renforce l'offre de Com'in favorisant l'information objective et l'écoute pour une meilleure acceptation des projets de construction et des opérations industrielles.

De g. à d. : S. Laboureau (Com'in), L. Mareuge (Com'in), G. Zancanaro (Bouygues SA), J. Serre (ExploLab), D. Jasmin (ExploLab)

La Météo des Chantiers est une application développée en 2018 pour le compte et en collaboration étroite avec la Société du Grand Paris qui permet, en particulier sur les chantiers du futur Grand Paris Express, de communiquer de manière innovante avec le voisinage. Grâce à un outil numérique simple, un widget pouvant être intégré à un site internet, les riverains de chaque chantier sont tenus informés des opérations en cours ou à venir. L'application affiche le niveau de bruit en temps réel et les prévisions des nuisances en fonction des opérations renseignées par les responsables d'opérations. Elle envoie des alertes en cas d'événements pouvant affecter les riverains. La Météo des Chantiers contribue à une meilleure acceptation des opérations par leur environnement.

Pour John Tanguy, Directeur de la Stratégie et de l'Innovation de la SGP, « à travers Météo des chantiers, nous avons collectivement fait la preuve que nous pouvons innover dans notre approche d'information et de communication à l'attention des riverains et des territoires en

phase chantier. C'est par ailleurs un vrai cas d'école en matière de co-construction d'un projet

innovant sur lequel nous souhaitons capitaliser. »

Cette application est actuellement déployée sur les moyens de communication numériques des maîtrises d'ouvrage et des collectivités qui souhaitent améliorer l'information des riverains vivant à proximité de chantiers. La Société du Grand Paris, à l'origine du projet, a été rejointe par SNCF Réseau et la RATP. Ce système d'information des riverains est désormais utilisé sur une vingtaine de grandes opérations en Île de France. En s'intégrant dans l'offre de Com'in, le service Météo des Chantiers continuera d'être opéré à l'identique pour ces clients.

Après avoir développé le concept d'utilisation du ressenti riverains comme échelle d'évaluation de la nuisance et inventé le premier « capteur humain », l'application mobile Com'in connectée à la plateforme d'analyse NuisAlgo, l'acquisition du service Météo des Chantiers permet à la startup de se renforcer sur le volet communication riverains.

« Cet achat s'inscrit dans la stratégie de Com'in

d'offrir une solution unique pour identifier, analyser ainsi qu'anticiper et maîtriser les nuisances

Gilles Zancanaro (Bouygues SA) et Jérôme Serre (ExploLab) lors de la signature de l'accord de cession de Météo des Chantiers

d'opérations, y compris par l'Information Riverains. Nous nous réjouissons de cette étape majeure franchieet sommes très enthousiastes de déployer la solution globale au service du bien vivre ensemble » déclare Laurent Mareuge, CEO Fondateur de Com'in.

« L'innovation de rupture de Météo des Chantiers consistait à rapprocher deux mondes qui ne se parlaient pas : la métrologie de chantiers et la communication riverains. En proposant une information chantier à la fois transparente, simple et complète, Météo des Chantiers a créé un nouveau marché. Com'in, dont les capteurs intelligents complètent parfaitement notre offre et dont l'ambition est internationale est le partenaire idéal pour faire passer Météo des Chantiers à

une autre dimension » Jérôme Serre, co-fondateur d'ExploLab.

A PROPOS DE COM'IN

Com'in est une Start-up issue du programme d'Intrapreneuriat du Groupe Bouygues, créée en 2019. Ses deux actionnaires sont Bouygues Construction et Colas. Elle construit des solutions d'Intelligence Partagée, s'appuyant sur les technologies de l'IoT et de l'Intelligence Artificielle, qui favorisent l'information objective et l'écoute pour une meilleure acceptation des projets.

A PROPOS D'EXPLOLAB

ExploLab propose aux entreprises un modèle innovant de co-développement, ExploLab Spin Off. Dans ce modèle, ExploLab conçoit, développe, commercialise et opère pour le compte de ses clients de nouvelles offres de produit et services innovants, avec un objectif de cession entre 2 et 4 ans. Depuis 2007, ExploLab a accompagné plus de 300 projets innovants et lancé 10 startups dont 4 ont été revendues. Après la vente du réseau social sécurisé pour les enfants Monster Messenger à Facebook en 2019, la cession à Com'in de l'activité Météo des Chantiers, codéveloppée avec la Société du Grand Paris, est la dernière opération ExploLab Spin Off en date.

