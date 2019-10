Bouygues : Composition du conseil d'administration de Colas

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 1er octobre 2019

Composition du Conseil d'Administration de Colas

Le Conseil d'Administration de Colas SA s'est réuni le 1er octobre 2019 sous la Présidence d'Hervé Le Bouc.

Hervé Le Bouc a fait part de sa décision de remettre son mandat de Président du Conseil d'Administration de Colas SA à la disposition du Conseil.

L'ensemble des membres du Conseil d'Administration a remercié Hervé Le Bouc pour son rôle, en tant que Président-Directeur Général de Colas d'octobre 2007 à mai 2019, dans la transformation et la poursuite du développement du Groupe.

Le Conseil d'Administration a nommé Olivier Roussat en qualité de Président du Conseil d'Administration de Colas SA. Olivier Roussat, Directeur Général Délégué de Bouygues SA et Président du Conseil d'Administration de Bouygues Telecom, est Administrateur de Colas SA depuis le 17 avril 2019.

Arnauld Van Eeckhout, Secrétaire Général du groupe Bouygues et précédemment Censeur de Colas SA, a été coopté en qualité d'Administrateur.

Cette cooptation sera soumise à la ratification de l'Assemblée Générale du 22 avril 2020.

Le Conseil d'Administration du 14 mai 2019 avait décidé de dissocier les fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général, et de nommer Frédéric Gardès Directeur Général de Colas.

Colas (www.colas.com)

Colas, filiale du groupe Bouygues, est un leader mondial dont la mission est de promouvoir des solutions d'infrastructure de transport pour une mobilité responsable. Implanté dans plus de 50 pays sur les cinq continents, à travers un réseau de 800 unités d'exploitation de travaux et 2 000 unités de production de matériaux, le Groupe rassemble 58 000 collaborateurs et réalise chaque année 85 000 chantiers de construction et de maintenance.

En 2018, le chiffre d'affaires consolidé de Colas s'est élevé à 13,2 milliards € (dont 51% à l'international) et le résultat net part du Groupe à 226 millions €.

Pour tout renseignement :

Delphine Lombard (tel.: 06 60 07 76 17) / Rémi Colin (tel.: 07 60 78 25 74) contact-presse@colas.frJean-Paul Jorro (tel.: 01 47 61 74 23) / Zorah Chaouche (tel.: 01 47 61 74 36) contact-investors@colas.fr