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Bouygues : Construction et Colas finalisent le rachat d'Alpiq

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31/07/2018 | 18:22

31 juillet (Reuters) - Bouygues SA a annoncé mardi dans un communiqué :

* QUE BOUYGUES CONSTRUCTION ET COLAS FINALISENT LACQUISITION D'ALPIQ ENGINEERING SERVICES.

* LES DEUX SOCIÉTÉS ONT RÉALISÉ LE 31 JUILLET LA CLÔTURE DU RACHAT DE LA TOTALITÉ DES TITRES DE ALPIQ INTEC AG (ZURICH) ET KRAFTANLAGEN MÜNCHEN GMBH (MUNICH), DONT LES ACTIVITÉS ÉTAIENT REGROUPÉES AU SEIN D'ALPIQ ENGINEERING SERVICES.

* L'ACQUISITION A ÉTÉ RÉALISÉE SUR LA BASE DUNE VALEUR DENTREPRISE DE 850 MILLIONS DE FRANCS SUISSES (700 MILLIONS DE FRANCS SUISSES POUR BOUYGUES CONSTRUCTION ET 150 MILLIONS DE FRANCS SUISSES POUR COLAS RAIL).

* LA TRANSACTION A ÉTÉ RÉGLÉE EN NUMÉRAIRE. Le communiqué : https://bit.ly/2KbhXGR Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
BOUYGUES 0.16%37.61 Cours en temps réel.-13.30%
COLAS 0.00%173 Cours en temps réel.-4.68%
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CA 2018 33 917 M
EBIT 2018 1 591 M
Résultat net 2018 1 010 M
Dette 2018 3 239 M
Rendement 2018 4,52%
PER 2018 13,42
PER 2019 12,20
VE / CA 2018 0,49x
VE / CA 2019 0,47x
Capitalisation 13 513 M
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Consensus
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Nombre d'Analystes 21
Objectif de cours Moyen 43,5 €
Ecart / Objectif Moyen 16%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Martin Bouygues Chairman & Chief Executive Officer
Phillippe Marien CFO, SVP-Human Resources & Information Systems
Patrick Kron Director
Helman le Pas de Sécheval Independent Director
Olivier Bouygues Director & Deputy Chief Executive Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
BOUYGUES-13.30%15 830
VINCI1.14%59 029
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION-10.91%35 461
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO LTD-2.80%27 444
LARSEN & TOUBRO3.88%26 659
CHINA RAILWAY GROUP LTD-12.28%24 072
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