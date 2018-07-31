Bouygues : Construction et Colas finalisent le rachat d'Alpiq

31 juillet (Reuters) - Bouygues SA a annoncé mardi
dans un communiqué :
* QUE BOUYGUES CONSTRUCTION ET COLAS FINALISENT
LACQUISITION
D'ALPIQ ENGINEERING SERVICES.
* LES DEUX SOCIÉTÉS ONT RÉALISÉ LE 31 JUILLET LA CLÔTURE DU
RACHAT
DE LA TOTALITÉ DES TITRES DE ALPIQ INTEC AG (ZURICH) ET
KRAFTANLAGEN MÜNCHEN GMBH (MUNICH), DONT LES ACTIVITÉS ÉTAIENT
REGROUPÉES AU SEIN D'ALPIQ ENGINEERING SERVICES.
* L'ACQUISITION A ÉTÉ RÉALISÉE SUR LA BASE DUNE VALEUR
DENTREPRISE DE 850 MILLIONS DE FRANCS SUISSES (700 MILLIONS DE
FRANCS SUISSES POUR BOUYGUES CONSTRUCTION ET 150 MILLIONS DE
FRANCS SUISSES POUR COLAS RAIL).
* LA TRANSACTION A ÉTÉ RÉGLÉE EN NUMÉRAIRE.
Le communiqué : https://bit.ly/2KbhXGR
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(Rédaction de Paris)