Communiqué de presse - 4 juillet 2019

Bouygues Construction et Hoffmann Green Cement Technologies

signent un partenariat pour développer des bétons à faible

empreinte carbone

Bouygues Construction et Hoffmann Green Cement Technologies ont conclu un contrat de collaboration technique et commerciale, d'une durée initiale de 30 mois, visant à élaborer et à tester des formules de béton utilisant un nouveau ciment fabriqué à partir d'une nouvelle technologie (appelée H-EVA1). Mise au point par la société Hoffmann Green Cement Technologies, cette technologie unique et novatrice présente une empreinte carbone de 70 à 80 % inférieure à un ciment Portland traditionnel. Ce partenariat constitue une alliance stratégique face à l'urgence climatique dont les résultats contribueront

rendre plus responsable et durable le secteur de la construction, où le ciment représente aujourd'hui

6 % des émissions de gaz à effet de serre en France.

Les études menées conjointement par les partenaires permettront d'obtenir les certifications nécessaires pour la mise en œuvre opérationnelle sur les chantiers de Bouygues Construction en 2020.

En tant qu'acteur majeur du BTP, Bouygues Construction doit répondre au défi de l'urbanisation croissante tout en maîtrisant ses impacts sur l'environnement. Le partenariat que nous signons avec

Hoffmann Green Cement Technologies est l'opportunité de co-développer une innovation de rupture dans notre secteur, car moins émettrice de CO 2 , et d'agir pour une construction plus durable au service de nos clients » commente Philippe Bonnave, président-directeur général de Bouygues

Construction.

Hoffmann Green Cement Technologies est l'opportunité de co-développer une innovation de rupture dans notre secteur, car moins émettrice de CO , et d'agir pour une construction plus durable au service de nos clients » Construction. Le domaine de la construction doit aujourd'hui rapidement évoluer face aux enjeux climatiques et à l'arrivée des nouvelles réglementations. Pour répondre à ces défis, nous avons créé des nouveaux ciments garantis sans clinker et à base de co-produits issus de l'industrie. Notre démarche industrielle dans le domaine du ciment est une véritable solution éco-responsable et révolutionnaire sur le marché de la construction. Ce partenariat structurant est l'illustration parfaite de la volonté de Bouygues Construction d'accompagner des innovations disruptives comme la nôtre afin d'inscrire durablement, et dès à présent, le secteur de la construction vers une réduction drastique des émissions de CO² » déclare Julien Blanchard, Président et co-fondateur de Hoffmann Green Cement Technologies.

A propos de Bouygues Construction

Acteur global de la construction présent dans plus de 60 pays, Bouygues Construction conçoit, réalise et exploite des projets dans les secteurs du bâtiment, des infrastructures et de l'industrie. Leader de la construction durable - responsable et engagé - Bouygues fait de l'innovation sa première valeur ajoutée : une « innovation partagée » au bénéfice de ses clients, tout en améliorant sa productivité et les conditions de travail de ses 56 980 collaborateurs. En 2018, Bouygues Construction a réalisé un chiffre d'affaires de 12,4 milliards d'euros.

Retrouvez toutes nos actualités sur https://mediaroom.bouygues-construction.com/

A propos de Hoffman Green Cement Technologies

6ème cimentier Français, Hoffmann Green Cement Technologies croit en la vertu de l'innovation disruptive en matière écologique et à l'effet de levier qu'elle peut provoquer pour réduire fortement l'empreinte carbone. Le site industriel 4.0 d'Hoffmann Green Cement Technologies, en Vendée, est l'illustration même des technologies de rupture que la société propose au domaine de la construction. Les équipes Hoffmann Green Cement Technologies, ses partenaires industriels et institutionnels sont tous mus par cette volonté commune de faire enfin évoluer le béton grâce à leurs nouveaux ciments décarbonés.

1 H-EVA est une technologie ettringite par voie alcaline à base d'argile activée