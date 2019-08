Bouygues : Construction se voit confier la réalisation d'Issy Coeur de Ville, nouvel écoquartier à Issy-les-Moulineaux

Communiqué de presse

29 août 2019

BOUYGUES CONSTRUCTION SE VOIT CONFIER LA RÉALISATION D'ISSY CŒUR DE VILLE, NOUVEL ECOQUARTIER À ISSY-LES-MOULINEAUX

Un écoquartier connecté à son environnement

Plus de 100 000 m² à aménager

Des niveaux de performance environnementale parmi les plus exigeants

Altarea Cogedim a attribué à Bouygues Bâtiment Ile-de-France et Bouygues Energies & Services, filiales de Bouygues Construction, un contrat de 258 M€ pour la construction du nouvel écoquartier Issy Cœur de Ville, développé à Issy-les-Moulineaux. Ce projet vise à repenser la vie urbaine en proposant un nouveau cadre de vie connecté et respectueux de l'environnement pour ses habitants.

Notre ambition était de développer un véritable projet urbain en adéquation avec les enjeux sociétaux et les transitions actuelles pour la ville d'Issy-les-Moulineaux et ses habitants. Plus qu'un nouveau quartier, nous créons ici un véritable lieu de vie, animé et attractif, un espace de vie urbain et humain » précise Alain Taravella, Président - Fondateur d'Altarea Cogedim.

Ilot connecté, situé en plein centre d'Issy-les-Moulineaux, le nouvel écoquartier sera largement paysager et entièrement piéton. Conçu par le cabinet Valode & Pistre, il présente une programmation mixte avec cinq immeubles résidentiels, dont une résidence seniors, trois immeubles de bureaux et une offre d'équipements publics, comprenant notamment un groupe scolaire, une crèche, et une salle polyvalente. Ses 17 000 m² de commerces, boutiques, restaurants et son cinéma de 7 salles renforceront l'animation du quartier. Il s'agira à la fois d'un lieu de vie, de consommation et de travail.

Entièrement intégré à la démarche environnementale poussée d'Issy-les-Moulineaux, Issy Cœur de Ville vise le label écoquartier niveau 1 ainsi que les certifications NF-Habitat HQE pour les logements, BEPOS, NF HQE Bâtiment tertiaire et BREEAM pour les immeubles de bureaux et les commerces. Avec la volonté de redonner une place importante à la nature en ville, le projet bénéficiera également de la labellisation BiodiverCity, récompensant les efforts en matière de biodiversité, et d'une certification Well for Community qui salue la démarche santé et bien-être.

