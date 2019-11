Bouygues : Contribution d'Alstom au résultat net des 9 premiers mois 2019 de Bouygues

COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

PARIS

06/11/2019

CONTRIBUTION D'ALSTOM AU RÉSULTAT NET

DES 9 PREMIERS MOIS 2019 DE BOUYGUES

Alstom a publié le 6 novembre 2019 ses résultats semestriels de l'exercice 2019/20 arrêtés au 30 septembre 2019.

La contribution d'Alstom au résultat net des 9 premiers mois 2019 de Bouygues s'élève à 238 millions d'euros, contre 230 millions d'euros aux 9 premiers mois 2018. Cette contribution intègre 172 millions d'euros de plus- value nette liée à la vente, par Bouygues, de 13,0 % du capital social d'Alstom le 12 septembre dernier.

Le chiffre d'affaires et les résultats des 9 premiers mois 2019

du groupe Bouygues seront communiqués le 14 novembre 2019 à 7h30 (CET).

À PROPOS DE BOUYGUES

Bouygues est un groupe de services diversifié, structuré par une forte culture d'entreprise et dont les métiers s'organisent autour de trois activités : la Construction avec Bouygues Construction (BTP et Energies & Services), Bouygues Immobilier et Colas (Routes) ; les Télécoms avec Bouygues Telecom et les Médias avec TF1.