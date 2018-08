Bouygues : Décryptage AOF du palmarès du CAC 40 à la mi-séance - Jeudi 30 août 2018 La plus forte hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(+3,96% à 38,84 euros)Bouygues signe la plus forte progression du CAC 40, soutenu par des résultats semestriels meilleurs que prévu grâce au succès de ses offres télécoms et la stabilisation de ses activités dans l'immobilier au deuxième trimestre. Fort de ces performances, le groupe familial a confirmé ses objectifs annuels. Saluant un deuxième trimestre solide, Jefferies a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 48 euros.