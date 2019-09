Bouygues : Évolutions au sein du comité exécutif de Bouygues Construction

Communiqué de presse

12 septembre 2019

ÉVOLUTIONS AU SEIN DU COMITÉ EXÉCUTIF DE BOUYGUES CONSTRUCTION

Le conseil d'administration de Bouygues Construction, qui s'est tenu le 27 août 2019, a renouvelé le mandat de Philippe Bonnave, président-directeur général de Bouygues Construction.

Julien Toqueboeuf est nommé secrétaire général de Bouygues Construction à compter du 1er octobre 2019, suite à la nomination de Pascal Grangé comme directeur général adjoint et directeur financier de Bouygues SA. À ce titre, il intègrera le Comité exécutif de Bouygues Construction.

Diplômé de l'Université Paris Dauphine, Julien Toqueboeuf a débuté sa carrière en 1998 dans des fonctions d'audit chez Bouygues SA, puis chez Bouygues Construction. Il rejoint en 2005 le pôle Energies et Services en tant que directeur financier du pôle Facility Management et Télécoms puis secrétaire général des Infrastructures de réseaux. En 2014, il devient directeur financier de Plan Group, filiale de Bouygues Energies & Services au Canada. En 2017, il devient directeur financier de Bouygues Construction SA, puis secrétaire général du pôle Energies et Services en 2018.

Par ailleurs, Jean-Philippe Trin et Marie-Luce Godinot, déjà membres du Comité Exécutif, étendent respectivement leurs responsabilités à partir du 1er octobre 2019 :

Jean-Philippe Trin se voit rattacher le pôle Concessions et devient directeur général délégué de Bouygues Construction en charge du pôle Travaux publics et concessions, qui regroupera Bouygues Travaux Publics, VSL et les Concessions.

Marie-Luce Godinot se voit confier l'ensemble des systèmes d'information et sera directrice générale adjointe de Bouygues Construction en charge de la transformation numérique, des systèmes d'information, de l'innovation et du développement durable.

Bernard Mounier, Nicolas Borit, Olivier-Marie Racine, Jean-Marc Kiviatkowski et Jean-Manuel Soussan conservent leurs responsabilités actuelles au sein du Comité exécutif.

Bernard Mounier, directeur général délégué de Bouygues Construction, est en charge de Bouygues Bâtiment France Europe et président de Bouygues Bâtiment Ile-de-France.

Nicolas Borit est président de Bouygues Bâtiment International.

Olivier-Marie Racine, directeur général délégué de Bouygues Construction, est en charge du pôle Energies et services qui regroupe Bouygues Energies & Services, Bouygues Energies & Services InTec et Kraftanlagen.

Jean-Marc Kiviatkowski, directeur général adjoint de Bouygues Construction, est en charge des affaires juridiques, des assurances, de l'audit, du contrôle interne et de la conformité.

Jean-Manuel Soussan, directeur général adjoint de Bouygues Construction, est en charge des ressources humaines et de la politique de responsabilité sociale et sociétale.

