Bouygues : Immobilier appoints Cédric Gabilla Director of Major Corporate Client Relations (French version only)

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 8 JUIN 2020

Bouygues Immobilier nomme

Cédric GABILLA

Directeur Relation Grands Comptes

Bouygues Immobilier travaille en partenariat étroit avec les grands comptes (de l'industrie, des services, du commerce) mais aussi avec les services de l'état, les institutions et associations pour développer les solutions immobilières innovantes qui leur permettront de répondre à leurs enjeux : attractivité des talents, rationalisation et flexibilité des espaces de travail, regroupement ou reconversion de sites…

Nommé Directeur de la relation Grands Comptes de Bouygues Immobilier, Cédric GABILLA sera l'interlocuteur privilégié de ces grands comptes pour comprendre leurs attentes et y répondre grâce aux expertises de Bouygues Immobilier dans les métiers de l'aménagement, de la promotion et de l'exploitation.

Agé de 44 ans, diplômé de l'ISG, Cédric GABILLA a une grande expérience des métiers de l'immobilier. Apres avoir travaillé 15 ans dans l'industrie immobilière au sein de grands institutionnels de Capital Investissement

(Private Equity), il avait rejoint en 2014 un promoteur immobilier national en tant que Directeur des Ventes Institutionnelles, des Résidences Gérées et Hôtellerie.

___________________________________________________________________________

À propos de Bouygues Immobilier

Bouygues Immobilier, développeur-ensemblier urbain et acteur de référence sur le marché français, compte 1900 collaborateurs, pour un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros en 2019. Depuis plus de soixante ans, Bouygues Immobilier est présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'immobilier, de l'aménagement à l'exploitation en passant par la promotion, son cœur de métier. Avec son offre multiproduits (logements sociaux, intermédiaires et libres, immobilier de bureaux, commerces, résidences gérées et hôtellerie) et grâce à un maillage puissant d'agences en France et trois implantations à l'international, Bouygues Immobilier apporte des solutions innovantes et durables aux besoins des territoires et de ses clients. Exigeant en termes de qualité et soucieux du bien-être au travail de ses collaborateurs, Bouygues Immobilier est le premier promoteur à être certifié ISO 9001 en France, NF Habitat HQE, et Top Employer France 2020 pour la 7e année consécutive.