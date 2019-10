Bouygues : Immobilier et Paris La Défense obtiennent le label «BiodiverCity® Ready» pour le quartier Nanterre Coeur Université

Lors de la conception de cet ambitieux projet d'aménagement réalisé sur un ancien site ferroviaire, Bouygues Immobilier et Paris La Défense ont veillé à réintroduire des espaces favorables au développement d'une biodiversité urbaine. Une étude d'impact et une étude naturaliste ont été réalisées pour établir un diagnostic « faune et flore » et déterminer les enjeux de biodiversité à maintenir sur site. De nombreuses actions ont été mises en place tout au long du projet pour intégrer dans l'acte de construire un nouveau rapport avec la nature, la végétation et le vivant :

En liaison directe avec l'Université, la gare Nanterre Université (RER et Transilien) et le quartier des Provinces Françaises, ce nouveau quartier propose un centre urbain dynamique avec 500 logements, une quarantaine de commerces et d'équipements de loisirs (dont un cinéma), ainsi que 2 immeubles de bureaux à énergie positive Green Office.

À propos de Bouygues Immobilier, Créateur de mieux vivre

Bouygues Immobilier, un leader de la promotion immobilière privée en France et en Europe, compte 1969 collaborateurs au 31 décembre 2018, pour un chiffre d'affaires de 2 628 M € en 2018. Présent à travers 39 implantations en France et trois à l'international, Bouygues Immobilier développe depuis plus de 60 ans des projets immobiliers résidentiels, tertiaires et commerciaux couvrant plus de 250 villes. Fortement engagé en matière d'innovation et de développement durable, Bouygues Immobilier se donne pour mission d'apporter une vie meilleure durablement à tous ses clients, en rendant la plus agréable possible leur expérience pendant le parcours d'achat et dans l'usage des espaces de vie et services créés pour eux. Exigeant en termes de qualité et soucieux du bien-être au travail de ses collaborateurs, Bouygues Immobilier est le premier promoteur à être certifié ISO 9001 en France, NF Habitat HQE, et Top Employer France 2019 pour la 6e année consécutive.

À propos de Paris La Défense

Paris La Défense est l'établissement public en charge de l'aménagement, de la gestion, de l'animation et de la promotion de Paris La Défense. Au pied de la nouvelle gare de Nanterre Université, Cœur de quartier, dont les Terrasses et le programme Nanterre Cœur Université sont une composante, est un projet d'envergure métropolitaine qui vise, à l'horizon 2020, à aménager un pôle de vie mixte révélant un caractère contemporain, urbain et innovant sur le plan environnemental. Créer un « Cœur de quartier » animé, regroupant logements, bureaux, commerces et espaces publics de qualité c'est l'objectif du projet mené par Paris La Défense et qui s'inscrit parfaitement dans sa politique de développement de quartier à vivre.

Paris La Défense c'est : • 42 000 habitants • 500 entreprises dont 41% Le 4e quartier d'affaires le plus • 45 000 étudiants d'origine étrangère, attractif au monde selon le • 3,6 M de m2 de bureaux dans et 15 entreprises du Fortune 500 baromètre d'attractivité EY-ULI plus de • Un territoire de 564 ha dont 31 2017 70 immeubles dont 35 000 m² ha d'espace • 180 000 salariés d'espaces piéton avec 73 œuvres d'art de de coworking renom.

