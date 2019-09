Bouygues : Immobilier, première entreprise à signer la « Charte Métropole Nature » du Grand Paris

À propos de Bouygues Immobilier, Créateur de mieux vivre

Bouygues Immobilier, un leader de la promotion immobilière privée en France et en Europe, compte 1969 collaborateurs au 31 décembre 2018, pour un chiffre d'affaires de 2 628 M € en 2018. Présent à travers 39 implantations en France et quatre à l'international, Bouygues Immobilier développe depuis plus de 60 ans des projets immobiliers résidentiels, tertiaires et commerciaux couvrant plus de 250 villes. Fortement engagé en matière d'innovation et de développement durable, Bouygues Immobilier se donne pour mission d'apporter une vie meilleure durablement à tous ses clients, en rendant la plus agréable possible leur expérience pendant le parcours d'achat et dans l'usage des espaces de vie et services créés pour eux. Exigeant en termes de qualité et soucieux du bien-être au travail de ses collaborateurs, Bouygues Immobilier est le premier promoteur à être certifié ISO 9001 en France, NF Habitat HQE, et Top Employer France 2019 pour la 6e année consécutive.

