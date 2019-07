Bouygues : Inauguration de Transpolis, ville-laboratoire dédiée à la mobilité urbaine

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 3 juillet 2019

INAUGURATION DE TRANSPOLIS,

VILLE-LABORATOIRE DÉDIÉE A LA MOBILITÉ URBAINE

Le 2 juillet 2019, Transpolis, laboratoire de recherche et d'expérimentation d'une surface de 80 hectares, a ouvert ses portes à Saint-Maurice-de-Rémens (Ain). Actionnaire historique du projet, Colas a su détecter dès 2011 les atouts de cette plateforme pluridisciplinaire, en lien avec le développement des nouvelles générations de solutions de mobilité sûre, durable, autonome et connectée, un des axes stratégiques du Groupe.

Ville-laboratoire dédiée à la mobilité urbaine et aux systèmes de transports innovants, Transpolis est un lieu unique, en Europe, d'expérimentation et de simulation pour le déploiement de démonstrateurs de mobilité urbaine à l'échelle 1 : énergie, réseaux et télécoms, infrastructures routières et urbaines, véhicules autonomes et connectés... Plusieurs équipements ont déjà vu le jour : mobilier urbain, feux communicants, éclairage intelligent, arrêt de bus…

Transpolis permettra notamment aux équipes de Colas de tester en conditions réelles les nouvelles solutions du Groupe et, en particulier, les nouveaux usages potentiels de sa solution de marquage dynamique Flowell : l'étude du comportement des véhicules autonomes et connectés par rapport au marquage lumineux dynamique ; l'introduction d'un fonctionnement sous intelligence artificielle pour anticiper les flux de mobilité douce…

Une première solution de marquage dynamique est en place, qui illustre la démarche de Colas combinant compétences et technologies : un passage piéton doté de lignes d'effet, activées en présence de piéton(s), surlignant le besoin d'arrêt du véhicule. Basé sur la technologie Flowell, ce démonstrateur permettra d'étudier le comportement des conducteurs et des piétons en site réel.

Pour Bernard Sala, DGA Prospective, Développement et Recherche de Colas, « cet écosystème unique en Europe permettra de répondre efficacement aux besoins de nos ingénieurs de mener en grandeur réelle les essais de fiabilisation et les études comportementales indispensables à la validation des solutions élaborées dans nos laboratoires. En ce sens, Transpolis crée un véritable lien entre le Campus scientifique et technique du groupe Colas et le développement industriel des technologies testées. »

Colas (www.colas.com)

Colas, filiale du groupe Bouygues, est un leader mondial dont la mission est de promouvoir des solutions d'infrastructure de transport pour une mobilité responsable. Implanté dans plus de 50 pays sur les cinq continents, à travers un réseau de 800 unités d'exploitation de travaux et 2 000 sites de production et de recyclage de matériaux, le Groupe rassemble 58 000 collaborateurs et réalise chaque année 85 000 chantiers de construction et de maintenance.

En 2018, le chiffre d'affaires consolidé de Colas s'est élevé à 13,2 milliards € (dont 51% à l'international) et le résultat net (part du Groupe) à 226 millions €.

Pour tout renseignement :

Delphine Lombard (tel.: 06 60 07 76 17) / Rémi Colin (tel.: 07 60 78 25 74)

contact-presse@colas.fr