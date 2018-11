Bouygues : Inauguration de la ligne à grande vitesse Tanger-Casablanca (Maroc)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 15 novembre 2018

INAUGURATION DE LA LIGNE À GRANDE VITESSE TANGER-CASABLANCA (MAROC)

Le 15 novembre, Sa Majesté le roi du Maroc Mohammed VI a inauguré, en présence du président français Emmanuel Macron, Al Boraq, la liaison ferroviaire entre Tanger et Casablanca, première ligne à grande vitesse du Maroc. Un grand projet auquel a pris part le groupe Colas pour la section de 185 km entre Tanger et Kénitra.

Colas Rail et sa filiale Colas Rail Maroc avaient remporté, en groupement avec Egis Rail, le contrat de conception-construction de la Ligne à Grande Vitesse entre Tanger et Kenitra, portant sur 185 kilomètres de voies doubles. Les travaux de construction ont concerné les voies ferrées (études et travaux), les caténaires et deux bases travaux (études, fournitures et travaux). Parmi les 850 collaborateurs mobilisés par Colas Rail sur ce projet, 95% ont été recrutés sur place.

GTR, filiale routière marocaine de Colas, a également participé à la construction de la ligne ferroviaire en réalisant les terrassements, qui ont représenté 5 millions de m³ de déblais et 2,5 millions de m³ de remblais.

A cette référence majeure de Colas Rail au Maroc s'ajoutent les lignes 1 et 2 du tramway de Rabat-

Salé et la ligne 1 du tramway de Casablanca.

Colas, filiale du groupe Bouygues, est un leader mondial dont la mission est de promouvoir des solutions d'infrastructure de transport pour une mobilité responsable. Implanté dans plus de 50 pays sur les cinq continents, à travers un réseau de 800 unités d'exploitation de travaux et 2 000 unités de production de matériaux, le Groupe rassemble 55 000 collaborateurs et réalise chaque année 80 000 chantiers de construction et de maintenance.

En 2017, le chiffre d'affaires consolidé de Colas s'est élevé à 11,7 milliards € (dont 48% à l'international) et le résultat net (part du Groupe) à 328 millions €.

