Bouygues : L'extension de la ligne de tramway Ouest-Est de Nice couverte en 4G par les quatre opérateurs

L'extension de la ligne de tramway Ouest-Est de Nice

couverte en 4G par les quatre opérateurs

Nice, le 28 juin 2019 - Dans le cadre du projet d'extension de la ligne Ouest-Est du tramway de Nice inaugurée aujourd'hui, les usagers peuvent dès à présent bénéficier, quel que soit leur opérateur, d'une couverture 4G optimale. C'est la première fois en France qu'une ligne de transport en commun souterraine est équipée des réseaux 3G et 4G dès sa mise en service.

Cette première est le fruit d'une collaboration entre les quatre opérateurs de téléphonie mobile (Bouygues Telecom, Free, Orange, SFR) et la métropole de Nice afin d'apporter de la connectivité à l'ensemble de leurs clients dès l'ouverture des stations de tramway.

Bouygues Telecom, désigné comme opérateur pilote et interlocuteur unique auprès de la métropole, a réalisé et déployé pour l'ensemble des opérateurs mobiles les infrastructures techniques et antennaires. Les travaux qui ont démarré en mars 2019, comprennent l'installation d'un système d'infrastructures mutualisées, réparties sur trois kilomètres de tunnels ainsi que dans quatre stations, dont les quais et salles de billetterie.

Le coût de l'opération représente 1 million d'euros, financé par l'ensemble des opérateurs, avec le soutien technique et logistique de la métropole.

Ce même dispositif de couverture mobile 3G et 4G mutualisée sera mis en place lors de l'ouverture prochaine des autres tunnels et des stations souterraines (Durandy et Garibaldi) de la ligne de tramway.

