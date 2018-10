Bouygues : La Fondation Francis Bouygues parrainera désormais 100 étudiants par an

COMMUNIQUÉ DE PRESSE PARIS 24/10/2018

LA FONDATION FRANCIS BOUYGUES PARRAINERA DÉSORMAIS 100 ÉTUDIANTS PAR AN

Après 13 années d'existence qui ont permis à la Fondation d'aider 789 jeunes à suivre des études supérieures, et dans un contexte où il est difficile pour les bacheliers aux ressources modestes de se lancer dans des études, le conseil d'administration de la Fondation Francis Bouygues a décidé de faire profiter à un plus grand nombre de jeunes son soutien en portant de 60 à 100 le nombre d'étudiants par promotion.

Créée en 2005 par Martin Bouygues pour favoriser l'égalité des chances, la Fondation d'entreprise Francis Bouygues

soutient des jeunes bacheliers méritants et motivés ne disposant pas des ressources nécessaires pour entreprendre des études. L'objectif est de créer les conditions idéales pour qu'ils puissent réaliser le projet qu'ils souhaitent mener, quel

que soit le domaine.

En outre, la Fondation offre également à ces jeunes étudiants un accompagnement par une marraine ou un parrain : collaborateur ou retraité du groupe Bouygues ou ancien diplômé de la Fondation désormais dans la vie active. Ce dernier apporte à son filleul un soutien moral, des conseils, ou encore de l'aide au moment de sa recherche de stage.

Lors de la cérémonie d'accueil des nouveaux boursiers, Martin Bouygues, président-directeur général du groupe

Bouygues, a tenu à rappeler l'engagement du Groupe :

« La Fondation porte le nom d'un homme - Francis Bouygues, fondateur du Groupe - qui avait la conviction que les hommes et les femmes, d'où qu'ils viennent, devaient bénéficier des mêmes chances et évoluer grâce à leurs compétences et leur volonté. Forts du succès de la Fondation et des échos positifs des étudiants et des parrains, nous avons décidé de porter à 100 étudiants les futures promotions à compter de septembre 2019. »

