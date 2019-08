Bouygues : La valeur du jour à Paris - BOUYGUES en tête du CAC 40 après un premier semestre robuste

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bouygues se porte bien. Le groupe de BTP, médias et télécoms a dévoilé des résultats supérieurs aux attentes au premier semestre. Porté par le dynamisme de l’ensemble de ses activités, le conglomérat a également confirmé ses perspectives. A la Bourse de Paris, les investisseurs sont une nouvelle fois convaincus. Le titre bondit ainsi de 5,67% à 34,45 euros et signe le plus forte hausse du CAC 40.Sur les six premiers mois de l'année, Bouygues a dégagé un résultat net part du groupe de 225 millions d'euros, en repli de 13,8% en raison notamment de la diminution de la contribution d'Alstom, passée de 73 millions à 33 millions d'euros en un an. Il reste toutefois supérieur au consensus de 176 millions d'euros.Pour sa part, le résultat opérationnel courant a progressé de 36% à 453 millions d'euros. Quant au chiffre d'affaires, il ressort à 17,4 milliards d'euros, en croissance de 11% sur un an et de 5 % à périmètre et change constants. Le consensus tablait sur un résultat opérationnel de 397 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 17,13 milliards d'euros." La croissance Telecom est robuste ", souligne Jefferies, qui reste à l'Achat et maintient son objectif de cours de 40 euros.En effet, l'activité Bouygues Telecom s'est révélée dynamique.L'opérateur a gagné 280 000 nouveaux clients forfaits mobile hors MtoM au premier semestre dont 132 000 au deuxième trimestre, pour un parc forfait Mobile hors MtoM de 11,2 millions de clients à fin juin 2019. Dans le fixe, la croissance du FTTH se poursuit avec 176 000 nouveaux clients au premier semestre 2019, dont 82 000 au deuxième trimestre 2019." La forte croissance de la clientèle (fixe et mobile) et la stabilisation de l'ARPU (en particulier fixe) se traduisent par une accélération de la croissance des revenus des services. La rentabilité continue d'augmenter fortement", a ajouté Jefferies.Le chiffre d'affaires de Bouygues Telecom est ressorti à 2,913 milliards d'euros au premier semestre 2019, en hausse de 14 % sur un an. La croissance des Services s'est quant à elle accélérée avec une augmentation de 7 % à 2,226 milliards d'euros.Quant à l'activité Construction, le carnet de commandes des activités à fin juin 2019 s'est stabilisé à un haut niveau de 33,8 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires s'établit à 13,398 milliards d'euros, en hausse de 11 % sur un an et de 4 % à périmètre et change constants.Dans le sillage de ces robustes résultats, Bouygues a confirmé ses perspectives.Il entend ainsi améliorer la profitabilité du groupe et atteindre 300 millions d'euros de cash-flow libre chez Bouygues Telecom en 2019, mais aussi améliorer la génération de cash-flow libre après BFR du groupe pour atteindre 1 milliard d'euros grâce à la contribution des trois activités d'ici deux ans.La nomination de Pascal Grangé comme directeur général adjoint et directeur financier de Bouygues, a également été annoncée.