Bouygues : La valeur du jour à Paris BOUYGUES fait un carton

En hausse de 3,4% à 38,64 euros, Bouygues signe la plus forte progression du CAC 40, soutenu par des résultats semestriels meilleurs que prévu grâce au succès de ses offres télécoms et la stabilisation de ses activités dans l'immobilier au deuxième trimestre. Fort de ces performances, le groupe familial a confirmé ses objectifs annuels. Saluant un deuxième trimestre solide, Jefferies a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 48 euros.Au premier semestre 2018, Bouygues a réalisé un bénéfice net en hausse de 18,2% à 260 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant, en revanche, a reculé de 12,7% à 303 millions, pénalisé par l'impact des mauvaises conditions météorologiques sur ses activités de construction au premier trimestre.Ces résultats dépassent les attentes du consensus, qui tablait sur un bénéfice net de 207 millions, un résultat opérationnel courant de 284 millions et un chiffre d'affaires de 15,4 milliards.Particulièrement attendus par les analystes, les chiffres de l'activité télécom ont favorablement surpris.Bouygues Télécom a gagné sur les six premiers mois de l'année 901 000 clients mobiles et 91 000 clients fixes. Son résultat opérationnel courant a bondi de 31% à 239 millions pour représenter l'essentiel du résultat opérationnel courant du groupe.Dans un environnement ultra-concurrentiel, cette performance de Bouygues Télécoms reflète l'impact positif des hausses tarifaires intervenues en mai 2017 et le succès de nouvelles gammes d'offres Fixe et Mobile au deuxième trimestre 2018.Jefferies a spécialement salué les bonnes performances de TF1, Colas et Bouygues Immobilier. Bouygues a confirmé ses objectifs 2018 avec une amélioration des marges dans la construction malgré un premier trimestre 2018 pénalisé par la météo.