Bouygues : La valeur du jour à Paris - BOUYGUES plus forte baisse du CAC 40 après son avertissement

Bouygues dégringole de 9,77% à 32,84 euros au lendemain de la révision à la baisse des perspectives de ses activités de construction et du groupe pour 2018. Cet avertissement a été lancé deux semaines après une réunion investisseurs consacrée aux activités de construction. Les perspectives de TF1 et de Bouygues Telecom ont en revanche été confirmées. Le résultat opérationnel courant et la marge opérationnelle courante des activités de construction sont désormais attendus en baisse en 2018 par rapport à 2017 contre une amélioration prévue précédemment.La marge opérationnelle courante devrait reculer de " quelques dizaines de points de base ", a précisé le groupe diversifié.Chez Bouygues Energies et Services : les deux centrales biomasses au Royaume-Uni ont rencontré des difficultés, ce qui engendre des délais, des coûts supplémentaires et des indemnités à verser aux clients. Le data center en Irlande, objet d'une résiliation par le client, est, lui, entré dans une nouvelle phase contentieuse à la suite de la demande, par le client, de l'application du plafond de pénalités.En conséquence, le résultat opérationnel courant de Bouygues Construction devrait enregistrer une baisse d'environ 140 millions d'euros sur les neufs premiers mois de 2018 par rapport aux neuf premiers mois de 2017.Chez Colas, Colas Rail fait face, en France, à une situation difficile qui s'est dégradée au deuxième, puis au troisième trimestre 2018. " Les grèves à la SNCF ont eu des conséquences négatives sur les travaux ferroviaires mais aussi sur le fret, engendrant une forte baisse d'activité dans un métier caractérisé par un niveau élevé de coûts fixes ", explique Bouygues.Chez SPAC, le chantier de pose d'un pipeline dans le sud-ouest de la France n'a rattrapé le retard accumulé qu'au prix d'importants moyens engendrant des coûts additionnels.De ce fait, le résultat opérationnel courant de Colas devrait enregistrer une baisse d'environ 25 millions d'euros sur les neufs premiers mois de 2018 par rapport aux neuf premiers mois de 2017.Au niveau du groupe, le résultat opérationnel courant est attendu stable ou en légère baisse.