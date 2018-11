Bouygues : La valeur du jour à Paris - BOUYGUES profite des bonnes performances des télécoms et TF1

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bouygues gagne 0,37% à 32,67 euros dans le sillage de résultats 9 mois supérieurs aux attentes et tirés par les performances de Bouygues Telecom et TF1. Celles-ci viennent éclipser les difficultés de la branche construction, qui a été pénalisée par des incidents sur trois chantiers. Ces derniers avaient contraint le conglomérat à lancer un avertissement sur ses résultats en octobre. Le titre a ainsi perdu près de 8% en un mois. Bouygues a affiché des résultats au-dessus des estimations : le bénéfice net a progressé de 12,1% à 772 millions d'euros, contre 586 millions attendus.Le bénéfice opérationnel courant a reculé de 12% à 820 millions, impacté par les difficultés dans la finalisation de trois projets chez Bouygues Energies et Services et dans les activités de spécialités en France chez Colas. Il a cependant dépassé le consensus s'élevant à 797 millions. Enfin le chiffre d'affaires s'est établit à 25,22 milliards d'euros, en hausse de 6%.La déception des métiers historiques a été plus que compensée par les bons résultats de TF1 et de Bouygues Telecom.L'activité télécoms a enregistré un résultat opérationnel courant en hausse de 19,4% à 263 millions d'euros. Bouygues Telecom gagné 1,4 million d'abonnés Mobile sur neuf mois, dont 475 000 au troisième trimestre pour un parc Mobile total de 15,8 millions de clients à fin septembre 2018. Dans le fixe, le groupe a gagné 162 000 clients sur les neuf premiers mois de l'année, dont 71 000 au troisième trimestre pour un parc Fixe total de 3,6 millions de clients." Cette croissance traduit notamment l'impact positif du lancement de nouvelles gammes d'offres Fixe et Mobile au deuxième trimestre 2018. " peut-on lire dans un communiqué.De son côté, TF1, dont les comptes ont été dévoilés la semaine derniière, a vu son résultat opérationnel courant augmenter de près de 7% à 124 millions d'euros.Enfin, le carnet de commandes des activités de construction a atteint un niveau record de 33,8 milliards d'euros à fin septembre 2018, en progression de 15 % à change constant sur un an.Suite à cette publication, Bouygues a confirmé ses objectifs 2018, et anticipe un résultat opérationnel courant stable ou en légère baisse.