Bouygues : Le groupe Bouygues nomme deux directeurs-généraux adjoints

Le groupe Bouygues nomme deux directeurs-généraux adjoints

PASCAL GRANGÉ EST NOMMÉ DIRECTEUR-GÉNÉRAL ADJOINT ET DIRECTEUR FINANCIER DU GROUPE BOUYGUES À COMPTER DU 1ER OCTOBRE 2019.

Agé de 58 ans, titulaire d’une maîtrise de gestion, d’une maîtrise de droit et d’un DESS de finances, Pascal Grangé est depuis 33 ans dans le Groupe. Il était jusqu’à présent directeur général délégué de Bouygues Construction, en charge de la stratégie et des finances, des systèmes d’information, des concessions et de la réflexion stratégique sur le développement immobilier. Pascal Grangé intègre le groupe Bouygues en 1986 au poste de responsable financier chez Dragages et Travaux Publics. En 1987, il est nommé à la direction financière internationale du groupe Bouygues, puis rejoint Screg en 1995 comme directeur financier avant d’exercer les fonctions de Secrétaire général de Stéreau et de Saur France. Il est nommé Secrétaire général du groupe Saur en 2000. En 2003, il revient chez Bouygues Construction au poste de secrétaire général avant d’être promu directeur général délégué en 2008.

Gilles Zancanaro est nommé directeur- général adjoint digital, innovation et risques du groupe Bouygues à compter du 1er septembre 2019.

Agé de 64 ans, diplômé d’HEC, Gilles Zancanaro est depuis 32 ans dans le Groupe. Il rejoint Bouygues en 1987 au poste de directeur de la trésorerie avant d’occuper les fonctions de directeur général de CATC (banque du Groupe Grands Moulins de Paris, alors filiale de Bouygues). En 1994, il est nommé secrétaire général de Bouygues Bâtiment International, puis de Bouygues Construction en 1997. Il rejoint la maison-mère Bouygues SA en 2003, où il occupe successivement les fonctions de directeur central Systèmes d’Information-Finances, de directeur central Comptabilité et Systèmes d’Information-Finances en 2008 puis à partir de 2016, de directeur central Comptabilité Risques et Systèmes d’Information Groupe, de président de C2S (entreprise de services numériques de Bouygues SA), de Bouygues Développement et de LocalSolver (sociétés d’open innovation et de recherche opérationnelle du Groupe).

À PROPOS DE BOUYGUES

Bouygues est un groupe de services diversifié, structuré par une forte culture d’entreprise et dont les métiers s’organisent autour de trois activités : la Construction avec Bouygues Construction (BTP et Energies & Services), Bouygues Immobilier et Colas (Infrastructures de transport) ; les Télécoms avec Bouygues Telecom et les Médias avec TF1.

