Bouygues : Le groupe Bouygues se mobilise pour la restauration de Notre-Dame de Paris

Le groupe Bouygues s'associe pleinement à l'émotion provoquée par le tragique incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il annonce se tenir à la disposition des autorités et organisations compétentes pour prendre part, dans le cadre d'un mécénat de compétences, aux travaux de rénovation de ce joyau inscrit au patrimoine mondial de l'humanité.

Fortes d'un savoir-faire reconnu en matière de rénovation de bâtiments historiques (aile Richelieu du Louvre, Musée d'Orsay, Hôtel de la Marine…), les équipes de sa filiale Bouygues Construction s'engagent à participer à ce grand chantier national.

Commentant cette tragédie, Martin Bouygues a déclaré : « Comme des millions de personnes en France et dans le monde, les collaborateurs du groupe Bouygues ont été profondément émus par l'incendie qui a frappé Notre-Dame.Nous souhaitons apporter notre contribution à la renaissance de la cathédrale de Paris ».

