Bouygues : Le groupe Colas sera présent au salon Pollutec du 27 au 30 novembre 2018

Paris, le 6 novembre 2018

LE GROUPE COLAS SERA PRESENT AU SALON POLLUTEC DU 27 AU 30 NOVEMBRE 2018

Colas exposera son savoir-faire environnemental au Salon Pollutec 2018 qui se déroulera du 27 au 30 novembre au Parc des Expositions Eurexpo de Lyon. Lors de cette 28e édition du salon international des équipements, des technologies et des services de l'environnement, le Groupe mettra notamment l'accent sur l'utilisation du BIM pour les chantiers de dépollution et sur ses activités de recyclage et de déconstruction.

Colas présentera l'utilisation du BIM (Building Information Modeling) sur les chantiers de dépollution de Colas Environnement, notamment lors d'une conférence organisée le 28 novembre au Forum Ville Durable (inscriptions surwww.colas-environnement.com/conference). Le Groupe a été récompensé par Le Moniteur et Les Cahiers techniques du Bâtiment d'un BIM d'Or pour le chantier de dépollution et de déconstruction de la raffinerie de Dunkerque, réalisé à l'aide de la maquette numérique et des solutions intégrées de la cellule BIMbyCo.

Important producteur et utilisateur de matériaux de construction, Colas s'emploie à valoriser et recycler dans la construction routière les déchets et matériaux de déconstruction en provenance du BTP (enrobés, asphalte, béton…) ou d'autres industries (verre, porcelaine…). Doté de 1 000 installations industrielles de recyclage, le Groupe exposera sa démarche d'économie circulaire, qui le place parmi les cinq premiers recycleurs mondiaux, tous secteurs confondus.

Enfin, Colas mettra également en avant l'activité de réhabilitation de sites industriels de Colas Environnement ainsi que ses techniques et solutions de traitement des sols, des nappes phréatiques et de l'air. Sur le stand, les visiteurs pourront également (re)découvrir deux innovations routières : le revêtement routier photovoltaïque Wattway et la solution de signalisation dynamique Flowell.

Colas(www.colas.com)

Colas, filiale du groupe Bouygues, est un leader mondial dont la mission est de promouvoir des solutions d'infrastructure de transport pour une mobilité responsable. Implanté dans plus de 50 pays sur les cinq continents, à travers un réseau de 800 unités d'exploitation de travaux et 2 000 unités de production de matériaux, le Groupe rassemble 55 000 collaborateurs et réalise chaque année 80 000 chantiers de construction et de maintenance.

En 2017, le chiffre d'affaires consolidé de Colas s'est élevé à 11,7 milliards € (dont 48% à l'international) et le résultat net (part du Groupe) à 328 millions €.

