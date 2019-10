Bouygues : Le groupe TF1 se classe 1er groupe media dans le top 100 mondial des entreprises les plus respectueuses de l'égalité hommes-femmes

L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est un axe majeur de la politique Diversité du groupe TF1. Aujourd'hui considérée comme un réel facteur de performance, la mixité est une valeur essentielle prônée par le groupe TF1 lors de l'embauche de ses collaborateurs et au cours de leur parcours professionnel.

Engagé en faveur de l'égalité professionnelle et soucieux de représenter la diversité de la société dans son ensemble, le groupe TF1 mène depuis de nombreuses années une politique active qui vise à défendre la place des femmes au sein du Groupe et sur ses antennes.

1er groupe media, 3ème entreprise française, et 24ème au niveau international, le Groupe obtient un score de 64%, en progression par rapport à 20182. Ce score est attribué sur la base de dix-neuf critères : pourcentage de femmes aux postes de direction, ampleur des inégalités salariales, pratiques de sous-traitance, etc.

Pour la deuxième année consécutive, le groupe TF1 figure dans le top 100 mondial 2019 des entreprises les plus respectueuses de l'égalité hommes-femmes et occupe cette année la 24ème place (source Equileap1).

le réseau Fifty Fifty, qui compte à ce jour 200 membres dont plus de 20 % d'hommes, mène des actions de sensibilisation, de pédagogie et d'échanges autour du thème de la mixité ;

60 salariés ont suivi une formation Leadership au féminin depuis 2012 et trois programmes de mentoring croisés ont été mis en place pour accompagner les femmes dans le développement de leur carrière ;

le groupe TF1 a signé la Charte de la Parentalité le 4 avril 2016 et des mesures concrètes ont été prises afin de favoriser l'équilibre vie professionnelle-vie personnelle ;

professionnelle-vie personnelle ; TF1 est le premier groupe média à avoir obtenu le Label Diversité en 2010, puis renouvelé en 2017.

Une plus juste représentation des femmes dans les médias

Le groupe TF1 veille à une juste représentation des femmes à l'antenne et s'engage, à travers plusieurs initiatives qui ont prouvé leur succès, à promouvoir la prise de parole des expertes dans les médias.

Le plan d'action Expertes à la Une lancé en 2016, qui a pour vocation de valoriser la représentativité des femmes expertes dans les émissions d'information, a permis à plus d'une centaine de femmes de suivre un media training et à plus de 120 collaborateurs de la rédaction de bénéficier d'ateliers de formation et de sensibilisation sur le sujet.

Le Groupe s'associe également depuis trois ans à Vox Femina dans le cadre du concours Femmes en Vue, en faisant bénéficier aux femmes expertes lauréates d'un média training personnalisé au sein des locaux de TF1.

Le groupe TF1 se doit d'être un miroir des évolutions de la société, avec l'ambition de ressembler à tous pour parler à chacun. Aujourd'hui, le Groupe est fier du chemin parcouru en matière d'égalité hommes- femmes et s'engage, à travers TF1 Initiatives, à poursuivre ses actions visant à défendre la diversité sous toutes ses formes.

