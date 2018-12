Bouygues : Martin Bouygues wins “Le Grand Chaptal de l’Industrie” award (French version only)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PARIS 13/12/2018

LE GRAND CHAPTAL DE L'INDUSTRIE

A ÉTÉ DÉCERNÉ À MARTIN BOUYGUES

Au cours de la cérémonie annuelle de remise des médailles Chaptal du 12 décembre 2018 organisée par la Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale, Thierry de la Tour d'Artaise, Président-directeur général du groupe SEB et lauréat 2017, a remis le Grand Chaptal de l'Industrie à Martin Bouygues, Président-directeur général du groupe Bouygues. Les Chaptal de l'Industrie récompensent chaque année les personnalités responsables des grandes réussites économiques françaises.

Honoré par ce prix, Martin Bouygues a tenu à tenu à remercier les collaborateurs du Groupe : « Je voudrais dédier ce prix à l'ensemble des collaborateurs du groupe Bouygues. Sans eux, je n'aurais pas réussi cette aventure, et le Groupe ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. »

Nommé à la tête du groupe Bouygues en 1989, Martin Bouygues a poursuivi le développement du Groupe dans la construction et l'immobilier ainsi que dans les médias avec TF1 et a fondé Bouygues Telecom en 1996. Il a transformé l'entreprise de BTP en un groupe multi-métiers, résolument tourné vers le digital. Ce prix récompense l'ensemble de son parcours et de ses accomplissements à la tête du Groupe.

