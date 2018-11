Bouygues : Olivier Roussat et Richard Viel nommés respectivement Président du Conseil d’Administration et Directeur Général de Bouygues Telecom

Olivier Roussat et Richard Viel nommés respectivement Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de Bouygues Telecom

Paris, le 9 novembre 2018 - À l'issue du Conseil d'Administration qui s'est réuni le 9 novembre

2018, Richard Viel a été nommé Directeur Général de Bouygues Telecom. Olivier Roussat, qui poursuit parallèlement sa mission de Directeur Général Délégué de Bouygues SA a, quant à lui, été nommé Président du Conseil d'Administration de Bouygues Telecom.

Richard Viel, 61 ans, est entré chez Bouygues Telecom en 1998. Au cours de sa carrière chez Bouygues Telecom, il a pu développer une expérience riche et complète en exerçant successivement la responsabilité de la Relation Clients, puis à partir de 2000 du marché

Forfaits. En 2002, il devient directeur du Marketing Grand Public, avant de prendre, en 2003, la direction Entreprises, Wholesale et Développement.

Richard Viel était Directeur Général Délégué de Bouygues Telecom depuis 2007, fonction dans laquelle il a noué une étroite collaboration avec Olivier Roussat.

