Bouygues : PDG reconduit chez Bouygues Construction

12/09/2019 | 07:53

Bouygues Construction indique que son conseil d'administration a renouvelé le mandat du PDG Philippe Bonnave, et a nommé Julien Toqueboeuf secrétaire général et membre du comité exécutif à compter du 1er octobre, en remplacement de Pascal Grangé.



Par ailleurs, Jean-Philippe Trin se voit rattacher le pôle concessions et devient directeur général délégué de Bouygues Construction en charge du pôle travaux publics et concessions, qui regroupera Bouygues Travaux Publics, VSL et les concessions.



Enfin, Marie-Luce Godinot se voit confier l'ensemble des systèmes d'information et sera directrice générale adjointe de Bouygues Construction en charge de la transformation numérique, des systèmes d'information, de l'innovation et du développement durable.



