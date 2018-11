Bouygues : Résultats des neuf premiers mois 2018

PARIS 15/11/2018 - 7H30

RÉSULTATS DES NEUF PREMIERS MOIS 2018

• TRÈS BONNES PERFORMANCES COMMERCIALES DANS TOUTES LES ACTIVITÉS

• FORTE CROISSANCE DES RÉSULTATS DE BOUYGUES TELECOM

• RÉSULTAT NET EN HAUSSE SUR UN AN

• CONFIRMATION DES PERSPECTIVES PUBLIÉES LE 18 OCTOBRE

Les comptes consolidés intermédiaires au 30 septembre 2018 sont présentés comparativement avec les états au 30 septembre 2017 qui ont été retraités pour tenir compte de l'adoption au 1er janvier 2018 de la norme IFRS 15.

CHIFFRES CLÉS (millions d'euros)

9M 2017 Retraité

Variation

Chiffre d'affaires

Résultat opérationnel courant Résultat opérationnel Résultat net part du Groupe

23 752 933 1 015b 689

+6 %a -113 M€

+3 M€ +83 M€

Endettement financier net (-) / Excédent financier net (+) au 30 septembre

(a) +4 % à périmètre et change constants

(b) Dont des charges non courantes de 17 M€ chez TF1 et 5 M€ chez Colas et 105 M€ de produits non courants chez Bouygues

Telecom

(c) Dont des charges non courantes de 16 M€ chez TF1 et 214 M€ de produits non courants chez Bouygues Telecom

Les neuf premiers mois de 2018 sont marqués par :

• De très bonnes performances commerciales dans toutes les activités : o Chez Bouygues Telecom, gain de 452 000 nouveaux clients Forfait Mobile hors MtoM et de 201 000 nouveaux clients FTTH sur les neuf premiers mois de 2018 (respectivement 199 000 et 76 000 nouveaux clients au troisième trimestre 2018) ; o Un carnet de commandes des activités de construction à un niveau record de 33,8 milliards d'euros à fin septembre 2018, en progression de 13 % et de 15 % à change constant sur un an ; o Un chiffre d'affaires publicitaire TV de TF1 en hausse de 7% sur le troisième trimestre et de 2,5% sur les neuf premiers mois de 2018.



• La forte croissance des résultats de Bouygues Telecom : o Hausse de 6,5 % du chiffre d'affaires total et de 5 % du chiffre d'affaires Services sur un an dans un marché particulièrement concurrentiel ; o Marge d'EBITDA de 29,4 % aux neuf premiers mois de 2018, en progression de 2,7 points par rapport aux neuf premiers mois de 2017.



Le résultat opérationnel courant du Groupe sur les neuf premiers mois de 2018 est de 820 millions d'euros contre 933 millions d'euros sur la même période de l'an dernier. Il s'explique par :

- la hausse significative de la profitabilité de Bouygues Telecom et les bons résultats de TF1 en dépit des coûts de diffusion de la Coupe du Monde de football ;

- la baisse du résultat opérationnel courant des activités de construction pénalisé par des difficultés dans la finalisation de trois projets chez Bouygues Energies et Services et dans les activités de spécialités en France chez Colas (grèves à la SNCF impactant Colas Rail et coûts additionnels pour livrer un chantier de pipeline). Le résultat opérationnel courant du Groupe intègre par ailleurs 16 millions d'euros de coûts liés aux acquisitions du Groupe (frais d'acquisition et allocation du prix d'acquisition1).

Le résultat opérationnel du Groupe est stable à 1 018 millions d'euros contre 1 015 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2017. Il intègre 198 millions d'euros de résultats non courants dont, chez Bouygues Telecom, 110 millions d'euros liés à l'annulation de charges à payer antérieures à 2018 sur les redevances des fréquences 1800 MHz et 120 millions d'euros liés à la plus-value de cessions de sites à Cellnex.

Enfin, le résultat net part du Groupe des neuf premiers mois de 2018 ressort à 772 millions d'euros, en hausse de 83 millions d'euros sur un an.

Perspectives

Les perspectives annoncées dans le communiqué de presse du 18 octobre 2018 sont confirmées.

En 2018, le Groupe anticipe un résultat opérationnel courant stable ou en légère baisse par rapport à 2017.

• Pour les activités de construction, le résultat opérationnel courant2 et la marge opérationnelle courante2 sont attendus en baisse en 2018 par rapport à 2017 (quelques dizaines de points de base pour la marge opérationnelle courante). Le Groupe est confiant dans les atouts et le bon positionnement de ses activités de construction dans un marché caractérisé par une forte demande à l'échelle mondiale sur le long terme.

• TF1 a confirmé ses objectifs lors de la présentation de ses résultats le 30 octobre dernier. En 2018, TF1 attend une progression de sa marge opérationnelle courante par rapport à 2017, hors événements sportifs majeurs.

• Bouygues Telecom poursuit sa dynamique de croissance rentable pour atteindre son objectif de 300 millions d'euros de cash-flow libre en 2019. En 2018, le chiffre d'affaires Services est attendu en croissance de plus de 3 % comparé à 2017, la marge d'EBITDA/chiffre d'affaires Services devrait être supérieure à celle de 2017 et les investissements bruts devraient s'élever à 1,2 milliard d'euros environ.

1 Amortissement des immobilisations incorporelles reconnues dans la cadre de l'allocation du prix d'acquisition

2 Hors plus-value de 28 M€ en 2017 au titre de la cession de 50 % de Nextdoor et de la réévaluation de la participation conservée 2/16

ANALYSE DÉTAILLÉE PAR ACTIVITÉ

ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION

Le carnet de commandes des activités de construction à fin septembre 2018 s'établit à un niveau record de 33,8 milliards d'euros, en augmentation de 13 % par rapport à fin septembre 2017 et de 15 % à change constant. Le carnet offre par ailleurs une grande visibilité. A titre d'exemple, chez Bouygues Construction, près de la moitié des projets pris en commandes au 30 septembre 2018 doivent être réalisés dans plus de deux ans (contre 41% à fin septembre 2013 et 35 % à fin septembre 2008).

En France, la dynamique commerciale est bonne avec un carnet de commandes des activités de construction de 15,2 milliards d'euros au 30 septembre 2018, en hausse de 5 % par rapport au 30 septembre 2017.

Le carnet de commandes de Bouygues Construction à fin septembre 2018 ressort à 9,4 milliards d'euros, en progression de 8 % sur un an. Au troisième trimestre 2018, il intègre le projet CO'Met à Orléans (palais des congrès, salle sportive et parc d'exposition) pour un montant de 107 millions d'euros ainsi que l'opération de rénovation du 17 boulevard Morland à Paris pour 146 millions d'euros.

Bouygues Immobilier voit son carnet de commandes progresser de 1 % sur un an à 2,4 milliards d'euros au 30 septembre 2018.

Enfin, le carnet de commandes de Colas s'élève à 3,4 milliards d'euros, en augmentation de 3 % par rapport au 30 septembre 2017, porté par la croissance du marché de la Route et des commandes dans le ferroviaire. Colas a notamment gagné le marché voie ferrée, caténaire et équipement linéaire de la ligne 15 Sud - Est du Grand Paris pour un montant de 108 millions d'euros.

À l'international, le Groupe, bien positionné sur des marchés porteurs, enregistre de bonnes performances commerciales. Le carnet de commandes s'établit à 18,5 milliards d'euros au 30 septembre 2018, en hausse de 20 % sur un an et de 24 % à change constant (+20 % à change constant et hors Miller McAsphalt). Bouygues Construction a remporté plusieurs contrats tels que la construction du laboratoire de physique de l'université de Cambridge au Royaume-Uni pour 281 millions d'euros et celle du tunnel WestConnex en Australie pour environ 650 millions d'euros.

À fin septembre 2018, la part de l'international représente 59 % du carnet de commandes de Bouygues Construction et Colas, contre 56 % à fin septembre 2017.

Le chiffre d'affaires des activités de construction s'établit à 19,7 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de 2018, en hausse de 6 % par rapport aux neufs premiers mois de 2017. A périmètre et change constants, il augmente de 4 %.

Le résultat opérationnel courant s'élève à 406 millions d'euros contre 579 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2017.

Sur les neuf premiers mois de 2018, le résultat opérationnel courant de Bouygues Immobilier progresse de 17 millions d'euros et la marge opérationnelle courante de 0,9 point à 6,5 %, hors effet de la cession de Nextdoor 1 (28 millions d'euros au troisième trimestre 2017).

Chez Bouygues Construction, les activités de Bâtiments et Travaux publics ont réalisé une très bonne performance sur les neuf premiers mois de 2018, avec une marge de 4,1 % en hausse de 0,4 point sur un an. Au global, le résultat opérationnel courant est en baisse de 138 millions d'euros sur un an en raison de la finalisation difficile de trois projets en Irlande et au Royaume-Uni dans l'activité Energies et Services.

1 Cession de 50 % de Nextdoor et réévaluation de la participation conservée 3/16

Colas a enregistré de bons résultats dans son activité Route France métropole, qui affiche une marge opérationnelle courante en hausse de 0,4 point sur les neuf premiers mois de 2018 par rapport aux neuf premiers mois de 2017. Mais Colas a connu des difficultés dans ses activités de Spécialités en France avec les grèves à la SNCF dans le Ferroviaire et les coûts additionnels sur la livraison d'un chantier de pipeline. Le résultat opérationnel courant de Colas ressort ainsi en baisse de 24 millions d'euros par rapport à la même période de 2017.

TF1

Sur les neuf premiers mois de 2018, la part d'audience de TF1 progresse de 0,4 point sur chacune des cibles commerciales et atteint respectivement 32,4% sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats et 29,2% sur les individus âgés de 25 à 49 ans.

Le chiffre d'affaires de TF1 ressort à 1 576 millions d'euros, en hausse de 7 % par rapport aux neuf premiers mois de 2017. Cette croissance reflète la bonne performance du chiffre d'affaires publicitaire liée au succès de la Coupe du Monde de football et à la programmation de rentrée. Elle s'explique également par l'impact positif de la commercialisation de l'offre TF1 Premium et la stratégie de diversification qui commence à porter ses fruits avec notamment la consolidation des activités du pôle digital.

Le résultat opérationnel courant s'établit à 124 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2018, en hausse de 8 millions d'euros sur un an, traduisant d'une part l'intégration de nouvelles sources de revenus et d'autre part la capacité du Groupe à adapter sa structure de coûts pour optimiser sa rentabilité. La marge opérationnelle courante est stable sur un an à 7,9 %. Hors coût de la Coupe du Monde, elle ressort à 12,4 %.

Le résultat opérationnel s'élève à 108 millions d'euros aux neuf mois 2018, en hausse de 9 millions d'euros sur un an, après la prise en compte de 16 millions d'euros de charges non courantes, correspondant à l'amortissement des droits audiovisuels réévalués dans le cadre de l'acquisition de Newen Studios.

BOUYGUES TELECOM

Sur les neuf premiers mois de 2018, la très bonne dynamique commerciale de Bouygues Telecom se poursuit et l'opérateur affiche une croissance soutenue de ses résultats financiers.

Le parc Mobile est en hausse de 1,4 million de clients sur les neuf premiers mois de 2018, dont 475 000 au troisième trimestre, pour un parc Mobile total de 15,8 millions de clients à fin septembre 2018. Le parc Forfait Mobile hors MtoM s'élève à 10,8 millions de clients avec 452 000 nouveaux clients sur les neuf premiers mois de 2018, dont 199 000 au troisième trimestre 2018.

Selon l'enquête 2018 de l'Arcep1, Bouygues Telecom est ressorti numéro 1 en zone rurale pour les services voix, SMS et data, et numéro 2 en moyenne en France, grâce à la qualité de son réseau Mobile et de sa couverture. En zone moins dense, 87 % du réseau mutualisé est d'ores et déjà déployé à fin septembre 2018 (95 % prévu à fin 2018). En zone très dense, la densification du réseau se poursuit avec l'ajout de 2 000 sites additionnels d'ici 2022. Ainsi, à fin septembre 2018, 98 % de la population est couverte en 4G. A la fin de l'année, l'objectif est de couvrir 99% de la population.

Dans le Fixe, Bouygues Telecom a gagné 162 000 clients sur les neuf premiers mois de l'année, dont 71 000 au troisième trimestre pour un parc Fixe total de 3,6 millions de clients à fin septembre 2018. Cette croissance a été portée par le FTTH avec 201 000 nouveaux clients aux neuf premiers mois de 2018, dont 76 000 clients au troisième trimestre 2018. Au 30 septembre 2018, le parc de clients FTTH s'élève à 467 000 clients.

1 Source : 19ème enquête annuelle d'évaluation de la qualité de service des opérateurs mobiles métropolitains par l'ARCEP, publiée le 17/10/2018 4/16

Le chiffre d'affaires de Bouygues Telecom s'établit à 3 934 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2018, en hausse de 6,5 % sur un an. Le chiffre d'affaires Services progresse de 5 % à 3 172 millions d'euros dans un marché à forte intensité concurrentielle. Cette croissance traduit notamment l'impact positif du lancement de nouvelles gammes d'offres Fixe et Mobile au deuxième trimestre 2018.

L'EBITDA s'élève à 931 millions d'euros, en augmentation de 15 % par rapport aux neuf premiers mois de 2017. La marge d'EBITDA est de 29,4 %, en hausse de 2,7 points sur un an. Hors impact de l'annulation des charges à payer liées aux fréquences 1800 MHz, la marge d'EBITDA ressort en hausse de 2,1 points sur un an.

Le résultat opérationnel courant s'établit à 314 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, en progression de 19 % sur un an.

Le résultat opérationnel s'élève à 528 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2018, en amélioration de 44 % sur un an. Il intègre 120 millions de produits non courants liés à la plus-value de cession de sites à Cellnex et 110 millions d'euros liés à l'annulation de charges à payer sur les redevances des fréquences 1800 MHz au titre des exercices antérieurs à 2018.

Les investissements bruts s'élèvent à 920 millions d'euros, en ligne avec le montant d'investissements bruts prévu pour 2018 de 1,2 milliard d'euros.

Comme annoncé le 25 octobre, Bouygues Telecom Entreprises est, par ailleurs, entrée en négociations exclusives en vue d'acquérir Keyyo Communications (société cotée sur Euronext Growth Paris) conformément à sa stratégie d'augmenter sa part de marché Fixe et Mobile sur le secteur à forte croissance des PME. La finalisation de l'opération est soumise aux conditions usuelles et le règlement-livraison de l'offre publique est attendu au cours du premier semestre 2019.

ALSTOM

Comme annoncé le 14 novembre, sur les neuf premiers mois de 2018, la contribution d'Alstom au résultat net du Groupe s'élève à 230 millions d'euros, contre une contribution de 105 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2017.

SITUATION FINANCIÈRE

Le Groupe maintient une situation financière solide.

L'endettement net s'élève à 5,5 milliards d'euros au 30 septembre 2018 contre 3,7 milliards d'euros au 30 septembre 2017 et 1,9 milliard d'euros au 31 décembre 2017. Son évolution reflète d'une part les récentes acquisitions (dont Miller McAsphalt, aufeminin et Alpiq Engineering Services) et d'autre part, par rapport à fin 2017, la saisonnalité habituelle.

