Bouygues : Résultats du 1er semestre 2019 du groupe Bouygues

COMMUNIQUÉ DE PRESSE PARIS 29/08/2019 RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2019 BONNE DYNAMIQUE COMMERCIALE DANS LES TROIS ACTIVITES

FORTE CROISSANCE DES RESULTATS DE BOUYGUES TELECOM

HAUSSE DU RESULTAT OPERATIONNEL COURANT DES ACTIVITES DE CONSTRUCTION AU 2 EME TRIMESTRE SUR UN AN

TRIMESTRE SUR UN AN AMELIORATION SIGNIFICATIVE DE LA PROFITABILITE DU GROUPE AU 1 ER SEMESTRE

SEMESTRE PERSPECTIVES CONFIRMEES Les comptes consolidés au 30 juin 2019 sont présentés comparativement avec les états au 30 juin 2018 qui ont été retraités pour tenir compte de l'application au 1er janvier 2019 de la norme IFRS 16 sur les contrats de locations. Du fait de la reclassification des charges de loyer en dotations aux amortissements et en charges d'intérêts et de la nouvelle présentation des loyers au sein des états financiers, le Groupe a adopté de nouveaux indicateurs afin de continuer à transcrire le caractère opérationnel des dépenses de loyers (voir glossaire page 13) : EBITDA après Loyer, résultat opérationnel courant après Loyer et résultat opérationnel après Loyer. Par ailleurs, le cash-flow libre, le cash-flow libre après BFR et l'endettement net ont été redéfinis. CHIFFRES CLÉS (millions d'euros) S1 2018 S1 2019 Variation Retraité Chiffre d'affaires 15 743 17 446 +11%a Résultat opérationnel courant 333 453 +120 M€ Résultat opérationnel courant après Loyerb 306 424 +118 M€ Résultat opérationnel 413c 495d +82 M€ Résultat opérationnel après Loyerb 386 466 +80 M€ Résultat net part du Groupe 261 225 -36 M€ Endettement financier net (-) /Excédent financier (5 030) (6 205) -1 175 M€ net (+) au 30 juin +5 % à périmètre et change constants Voir nouvelle définition dans le glossaire page 13 Dont 91 M€ de produits non courants chez Bouygues Telecom et 11 M€ de charges non courantes chez TF1 Dont 50 M€ de produits non courants chez Bouygues Telecom et 8 M€ de charges non courantes chez Bouygues Construction

Le premier semestre 2019 est marqué par : La bonne dynamique commerciale dans toutes les activités Chez Bouygues Telecom, 280 000 nouveaux clients forfaits Mobile hors MtoM dont 132 000 au deuxième trimestre et 176 000 nouveaux clients FTTH dont 82 000 au deuxième trimestre ; Un carnet de commandes des activités de construction à un niveau élevé de 33,8 milliards d'euros à fin juin 2019, stable sur un an ; Une progression des audiences de TF1 de 0,2 point sur un an sur la cible des Femmes

Responsables des Achats de moins de 50 ans, à 32,7 %, et de 0,4 point sur la cible des Individus âgés de 25 à 49 ans, à 29,6 %.

L'amélioration significative de la profitabilité du Groupe sur un an

Forte croissance des résultats de Bouygues Telecom ; Hausse de 14 % du chiffre d'affaires total et de 7 % du chiffre d'affaires Services Marge d'EBITDA après Loyer de 29,3 %, en augmentation significative de 2,7 points

Hausse de 4 % du résultat opérationnel courant des activités de construction au 2 ème trimestre ; o Marge opérationnelle courante de TF1 en progression de 4,8 points à 14,2%. Le chiffre d'affaires du Groupe ressort à 17,4 milliards d'euros au premier semestre 2019, en croissance de 11% sur un an et de 5 % à périmètre et change constants. Le résultat opérationnel courant du Groupe s'élève à 453 millions d'euros au premier semestre 2019, en amélioration significative de 120 millions d'euros sur un an, et ce en dépit d'une base de comparaison défavorable chez Colas. En effet, Miller McAsphalt a enregistré 28 millions d'euros de pertes en janvier et février 2019 (saisonnalité habituelle au Canada) alors que le résultat de ces deux mois n'était pas consolidé en 2018. La marge opérationnelle courante du Groupe progresse de 0,5 point sur la période à 2,6 %. Le résultat opérationnel du Groupe ressort à 495 millions d'euros, en hausse de 82 millions d'euros sur un an. Les résultats non courants sont en baisse à 42 millions d'euros au premier semestre 2019 contre 80 millions d'euros au premier semestre 2018 en raison de moindres plus-values de cession de sites Mobile chez Bouygues Telecom. Enfin, le résultat net part du Groupe s'élève à 225 millions d'euros, en recul de 36 millions d'euros sur un an, en raison notamment de la diminution de la contribution d'Alstom (33 millions d'euros au premier semestre 2019 contre 73 millions d'euros au premier semestre 2018). 2/15

PERSPECTIVES Le Groupe confirme ses perspectives : En 2019, améliorer la profitabilité du Groupe et atteindre 300 millions d'euros de cash-flow libre 1 chez Bouygues Telecom ;

améliorer la profitabilité du Groupe atteindre 300 millions d'euros de cash-flow libre D'ici deux ans, améliorer la génération de cash-flow libre après BFR 2 du Groupe pour atteindre

1 milliard d'euros grâce à la contribution des trois activités. ANALYSE DÉTAILLÉE PAR ACTIVITÉ ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION Le carnet de commandes des activités de construction à fin juin 2019 se stabilise à un haut niveau, à 33,8 milliards d'euros. En France, le carnet de commandes des activités de construction au 30 juin 2019 est en recul de 4 % à 14,5 milliards d'euros hors Axione3 et Smac4. Le carnet de commandes de Bouygues Construction à fin juin 2019 ressort à 8,7 milliards d'euros, en baisse de 2 % hors Axione3. Au premier semestre 2019, il intègre la réalisation du nouvel écoquartier Issy Cœur de Ville pour un montant de 258 millions d'euros. Le carnet de commandes de Bouygues Immobilier diminue de 14 % sur un an à 2,2 milliards d'euros au 30 juin 2019. Ce recul reflète la baisse du marché résidentiel et le décalage de projets en Immobilier d'entreprise qui devraient aboutir au quatrième trimestre 2019. Enfin, le carnet de commandes de Colas s'élève à 3,6 milliards d'euros au 30 juin 2019, en hausse de 9 % hors Smac4, porté par la croissance du carnet de la Route en France (+10 %) favorisée par un contexte pré-électoral. La prise de commandes intègre notamment les travaux d'élargissement de l'autoroute A10 au sud de Tours réalisés conjointement avec Bouygues Construction pour un montant total de 150 millions d'euros. l'international , le Groupe est positionné sur des marchés porteurs. Le carnet de commandes s'élève à 19,2 milliards d'euros à fin juin 2019, en progression de 8 % par rapport à fin juin 2018 et quasi-stable à changes constants et hors principales acquisitions et cessions. Bouygues Construction a notamment remporté un contrat pour la réalisation d'une tour de bureaux à Hong-Kong pour 89 millions d'euros.

L'international représente 61 % du carnet de commandes de Bouygues Construction et Colas à fin juin 2019, contre 57 % à fin juin 2018. Cash-flow libre = CAF nette (déterminée après coût de l'endettement financier net, après charges d'intérêts sur obligations locatives et après impôts décaissés) diminuée des investissements nets d'exploitation ainsi que du remboursement des obligations locatives. Il est calculé avant variation du BFR. Cash-flow libre après BFR = CAF nette (déterminée après coût de l'endettement financier net, après charges d'intérêts sur obligations locatives et après impôts décaissés) diminuée des investissements nets d'exploitation ainsi que du remboursement des obligations locatives. Il est calculé après variation du BFR lié à l'activité et hors fréquences 5G. Après retraitement en 2018 du carnet d'Axione pour 0,7 Md€, faisant suite à la déconsolidation d'Axione en 2018 (cession de 49 % du capital d'Axione à Mirova le 31 décembre 2018) 4 Après retraitement en 2018 du carnet de Smac pour 0,3 Md€ faisant suite à la cession de Smac en mai 2019 3/15

Le chiffre d'affaires des activités de construction s'établit à 13 398 millions d'euros, en hausse de 11 % sur un an et de 4 % à périmètre et change constants. Au premier semestre 2019, le résultat opérationnel courant s'élève à 72 millions d'euros contre 84 millions d'euros au premier semestre 2018. Cependant, il progresse de 11 millions d'euros au deuxième trimestre 2019 sur un an grâce à Colas et Bouygues Construction. Chez Colas, le résultat opérationnel courant augmente de 31 millions d'euros, en dépit d'une base de comparaison défavorable pour Miller McAsphalt qui a comptabilisé des pertes saisonnières de 28 millions d'euros en janvier et février 2019 alors que le résultat de ces deux mois n'était pas consolidé en 2018. Cette bonne performance reflète la forte croissance de l'activité et de la contribution de la Route Métropole, la cession d'activités non stratégiques (Smac) et les premiers effets des mesures de redressement dans le rail en France. Le résultat opérationnel courant de Bouygues Construction progresse de 6 millions d'euros sur un an, pour s'établir à 179 millions d'euros au premier semestre 2019. Le résultat opérationnel courant de Bouygues Immobilier baisse de 49 millions d'euros au premier semestre 2019 à 29 millions d'euros. Comme au premier trimestre 2019, le recul s'explique par la très faible activité en Immobilier d'Entreprise et la hausse du coût des travaux consécutive au pic de réservations de logements enregistré par le marché en 2017. TF1 TF1 affiche une bonne performance commerciale avec une part d'audience en hausse de 0,2 point sur un an sur la cible des femmes de moins de 50 ans responsables des achats pour atteindre 32,7 % au premier semestre 2019 et de 0,4 point sur la cible des individus âgés de 25 à 49 ans à 29,6 %. Le chiffre d'affaires de TF1 s'élève à 1 145 millions d'euros, en hausse de 6 % par rapport au premier semestre 2018. Le chiffre d'affaires publicitaire s'établit à 836 millions d'euros, en progression de 3 % sur un an. Le résultat opérationnel courant ressort à 163 millions d'euros au premier semestre 2019, en progression de 61 millions d'euros sur un an. La marge opérationnelle courante est en augmentation significative au premier semestre à 14,2%, en hausse de 4,8 points par rapport à l'année précédente. Cette croissance résulte notamment de la maîtrise du coût des programmes des cinq chaînes en clair au premier semestre 2019 (-53 millions d'euros sur un an) et de la diffusion, l'an dernier, de la Coupe du Monde de Football masculine. BOUYGUES TELECOM Au premier semestre 2019, Bouygues Telecom affiche une forte croissance de ses résultats commerciaux et financiers. Bouygues Telecom a gagné 280 000 nouveaux clients forfaits Mobile hors MtoM au premier semestre 2019 dont 132 000 au deuxième trimestre, pour un parc forfait Mobile hors MtoM de 11,2 millions de clients à fin juin 2019. Dans le Fixe, la croissance du FTTH se poursuit avec 176 000 nouveaux clients au premier semestre 2019, dont 82 000 au deuxième trimestre 2019. Le taux de pénétration FTTH s'élève ainsi à 20 % à fin juin 2019 contre 11 % un an auparavant. Au total, au 30 juin 2019, le parc FTTH s'élève à 745 000 clients et le parc total Fixe à 3,8 millions de clients. 4/15

Par ailleurs, le taux de churn Forfait Mobile et Fixe de Bouygues Telecom continue de diminuer avec une baisse de 48 % et 17 % respectivement au deuxième trimestre 2019 par rapport au premier trimestre 2018. Le chiffre d'affaires de Bouygues Telecom ressort à 2 913 millions d'euros au premier semestre 2019, en hausse de 14 % sur un an et de 13 % à périmètre et change constants. La croissance du chiffre d'affaires Services s'accélère avec une augmentation de 7 % à 2 226 millions d'euros. Cette progression reflète la croissance de la base clients Mobile et Fixe ainsi que la stabilisation des ABPU. L'EBITDA après Loyer s'élève à 653 millions d'euros, en forte hausse de 102 millions d'euros sur un an. La marge d'EBITDA après Loyer s'établit ainsi à 29,3 %, en hausse de 2,7 points par rapport au premier semestre 2018. Le résultat opérationnel courant ressort à 230 millions d'euros au premier semestre 2019, en hausse de 67 millions d'euros sur un an. Le résultat opérationnel s'élève à 280 millions d'euros au premier semestre 2019, en augmentation de 26 millions d'euros. Les résultats non courants s'établissent à 50 millions d'euros au premier semestre 2019 contre 91 millions d'euros au premier semestre 2018, en raison principalement des moindres plus-values de cession de sites à Cellnex. Les investissements bruts d'exploitation ressortent à 530 millions d'euros, en baisse de 91 millions d'euros sur un an. Ces bons résultats reflètent la stratégie de différenciation de Bouygues Telecom qui s'appuie sur la qualité de ses réseaux Mobile et Fixe et de son expérience client. En effet, Bouygues Telecom dispose du premier réseau Mobile en zone rurale en France5. L'objectif de l'opérateur est d'atteindre plus de 28 000 sites Mobile en 2023 et, dans le Fixe, de disposer de 12 millions de prises FTTH commercialisées fin 2019. L'opérateur a par ailleurs obtenu une note annuelle du Baromètre Expérience Client6 de 161 en 2019 contre 157 en 2017. La croissance de Bouygues Telecom devrait poursuivre sa dynamique grâce à des leviers significatifs : Sur le marché Grand public, l'opérateur gagne des parts de marché dans le Mobile dans la zone moins dense grâce aux bénéfices de la mutualisation du réseau mobile et au renforcement progressif du réseau de distribution local au travers de l'ouverture d'une cinquantaine de boutiques et du partenariat Fnac Connect .

Dans le Fixe, Bouygues Télécom dispose d'un potentiel croissant de clients grâce à l'accélération de la fibre. A fin juin 2019, Bouygues Télécom possède 9,1 millions de prises commercialisées, ce qui représente une hausse de 3,6 millions de prises en un an. Il est présent dans 83 départements et plus de 2 600 communes.

Fixe). 5/15

