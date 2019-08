Bouygues : Résultats semestriels 2019 de Colas

Rappel sur la saisonnalité de l'activité

La plupart des activités du Groupe se caractérisent par une forte saisonnalité, ce qui se traduit par une perte opérationnelle au premier semestre de chaque année. Les résultats du premier semestre ne sont donc pas représentatifs de ceux de l'année entière.

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires consolidé du premier semestre 2019 s'élève à 5,8 milliards d'euros, en hausse de 9% par rapport au premier semestre 2018 (+8% à périmètre et change constants). Le chiffre d'affaires ressort à 3,1 milliards d'euros en France (+8% et +12% à périmètre et change constants) et 2,7 milliards d'euros à l'international (+10% et +4% à périmètre et change constants).

Routes :

Le chiffre d'affaires consolidé de l'activité routière s'élève à 5,1 milliards d'euros au 1er semestre 2019, en hausse de 10% (+8% à périmètre et change constants) :

sur un marché dynamique, le chiffre d'affaires en France métropolitaine s'inscrit en hausse de 13% par rapport au premier semestre 2018 ;

s'inscrit en hausse de 13% par rapport au premier semestre 2018 ; le chiffre d'affaires réalisé en Europe est en légère progression à +3% (+1% à périmètre et change constants), soutenue par le Royaume-Uni et l'Irlande ;

est en légère progression à +3% (+1% à périmètre et change constants), soutenue par le Royaume-Uni et l'Irlande ; le chiffre d'affaires en Amérique du Nord est en hausse de 16%. A périmètre et change constants, la variation est de +5%, avec une croissance significative aux Etats-Unis alors que le Canada reste stable ;

est en hausse de 16%. A périmètre et change constants, la variation est de +5%, avec une croissance significative aux Etats-Unis alors que le Canada reste stable ; dans le Reste du monde (International hors Europe et Amérique du Nord), le chiffre d'affaires est en baisse de 1% et stable à périmètre et change constants. Le retrait de l'Afrique est compensé par la croissance en Asie-Pacifique.

Ferroviaire et autres Spécialités :

Le chiffre d'affaires s'établit à 0,8 milliard d'euros au 1er semestre 2019, en baisse de 1 % mais en hausse de 12 % à périmètre et change constants, tirée par la progression de l'activité Ferroviaire de Colas Rail (+17%) tandis que l'activité Réseaux de Spac s'inscrit en baisse de 12 %. Suite à la cession de Smac à OpenGate Capital, finalisée le 20 mai 2019, la contribution semestrielle de l'activité Etanchéité au chiffre d'affaires consolidé est égale à celle du 1er trimestre, soit 0,1 milliard d'euros.

2