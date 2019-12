Bouygues : Runway No.3 at Orly airport in Paris returned to service by Colas (French version only)

"Nous avons pu réaliser le projet dans un délai record grâce à notre expérience en matière de travaux aéroportuaires et à une forte synergie entre les nombreuses entités du Groupe mobilisées. Outre le respect des délais et la qualité de réalisation de l'ouvrage, notre objectif était de réduire l'empreinte carbone du chantier, notamment grâce au recyclage de l'ancienne piste", précise Didier Manseau, président de Colas Île-de-FranceNormandie.

"Les équipes de l'aéroport Paris-Orly ont su relever ce défi : continuer à faire fonctionner un aéroport, en toute sécurité, avec une seule piste opérationnelle. En 18 semaines, plus de 6 000 vols ont été modifiés (déplacés ou annulés). Ce travail colossal n'a été possible qu'avec le concours de la Direction Générale de l'Aviation Civile, des compagnies aériennes et une collaboration exemplaire avec les équipes opérationnelles de l'aéroport", souligne Régis Lacote, directeur de l'aéroport Paris-Orly.

"Ce chantier revêt un caractère unique à double titre : de par sa technicité ; c'est en effet la première fois qu'une piste d'aéroport est déconstruite puis reconstruite avec 2/3 des matériaux d'origine. De par sa durée également. Le Groupe ADP s'était engagé sur 18 semaines de travaux, l'objectif est tenu et atteint grâce au travail des équipes du groupe Colas", souligne Thierry de Séverac, directeur de l'Ingénierie et de l'Aménagement du Groupe ADP.

"Nous avons mobilisé 700 collaborateurs en période de pointe, issus d'une dizaine d'agences de Colas en France et à l'international, mais aussi deux postes mobiles d'enrobage et une centrale à béton mobile installés sur le site. Avec les travaux de modernisation de l'aéroport international d'Iqaluit dans le grand nord du Canada, ainsi que ceux d'Antananarivo et de Nosy Be à Madagascar, la piste 3 de Paris-Orly est une nouvelle référence emblématique pour le Groupe", indique Fabrice Monnaert, président de Colas Projects.

Colas (www.colas.com)

Colas, filiale du groupe Bouygues, est un leader mondial dont la mission est de promouvoir des solutions d'infrastructure de transport pour une mobilité responsable. Implanté dans plus de 50 pays sur les cinq continents, à travers un réseau de 800 unités d'exploitation de travaux et 2 000 unités de production de matériaux, le Groupe rassemble 58 000 collaborateurs et réalise chaque année 85 000 chantiers de construction et de maintenance.

En 2018, le chiffre d'affaires consolidé de Colas s'est élevé à 13,2 milliards € (dont 51% à l'international) et le résultat net part du Groupe à 226 millions €.

Contact : Delphine Lombard (tel.: 06 60 07 76 17) / Rémi Colin (tel.: 07 60 78 25 74) contact-presse@colas.frJean-Paul Jorro (tel.: 01 47 61 74 23) / Zorah Chaouche (tel.: 01 47 61 74 36) contact-investors@colas.fr