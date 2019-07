Bouygues : S&P relève sa note de crédit

15/07/2019 | 12:05

A contre-courant du CAC40 (-0,2%), Bouygues grappille 0,6% après un relèvement vendredi soir de la note de crédit long terme de Standard & Poor's sur le conglomérat, de 'BBB+' à 'A-', avec une perspective 'stable'.



L'agence s'attend à ce que la rentabilité et la génération de cash-flow de l'unité télécoms continue de s'améliorer. Elle anticipe aussi qu'un environnement favorable continue de soutenir les activités de construction.



S&P intègre aussi dans sa note 'les bénéfices potentiels de la participation liquide de Bouygues dans Alstom', combinée à sa vision que 'les structures d'actionnariat et de direction de Bouygues soutiennent la stratégie et la durabilité à long terme du groupe'.



