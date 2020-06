Bouygues : Sabina Gros nommée Directrice Générale de UNIFY en charge des Revenus et des Publishers en France et Europe

[2.06.20] Sabina Gros nommée Directrice Générale de UNIFY en charge des Revenus

et des Publishers en France et Europe

A compter du 2 juin, Sabina Gros rejoint UNIFY et prend la responsabilité de Directrice Générale France et Europe en charge des Revenus et des Publishers.

En tant que responsable des revenus, elle a pour mission de définir et assurer le développement du chiffre d'affaires publicitaire de Unify, incluant tous les canaux de vente : vente gré-à-gré et programmatique, data. L'objectif est de créer des offres globales en développant les synergies entre chacune des offres médias et solutions business de UNIFY afin de proposer aux agences et aux annonceurs français et européens des solutions pertinentes et ROistes. Elle pourra ainsi agir en pleine coordination notamment avec Ykone (agence d'influence marketing), Gamned (achat programmatique) et Magnetism (agence de brand publishing), Vertical Station et Studio71 (brand content) ainsi qu'avec TF1PUB pour les offres TV/digital.

Afin de développer l'ensemble des communautés, les publishers Auféminin, Doctissimo et Marmiton, marques iconiques du Web français, sont désormais rattachés à Sabina Gros. Son rôle est de développer, engager et qualifier ces communautés en leur proposant un contenu fort et engagé.

Pour Olivier ABECASSIS, Président de UNIFY:

L'expérience et l'expertise de Sabina en tant que dirigeante d'agence média constituent un atout unique pour conduire le développement business de UNIFY. Sa connaissance de la data et du digital sont des expertises indispensables pour faire grandir et engager nos communautés. Je sais pouvoir compter sur son énergie communicative et son rayonnement pour enclencher la nouvelle phase de développement de UNIFY. Elle pourra s'appuyer sur l'ensemble des talents du groupe pour l'accompagner et relever ses nouveaux défis. Je souhaite à Sabina beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions.

En outre, je tiens à remercier Marie Le Guével qui quitte UNIFY pour se consacrer à des projets personnels, pour sa contribution et sa totale implication au lancement de UNIFY. »