Le groupe de BTP, télécommunications et médias a réalisé sur les six premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 17,45 milliards d'euros, en hausse de 11% en données publiées et de 5% en données comparables, et dégagé un bénéfice opérationnel courant de 453 millions d'euros (+36%).

Le consensus posté sur le site internet de la société donnait un chiffre d'affaires de 17,13 milliards d'euros et un bénéfice opérationnel courant de 397 millions.

(Gilles Guillaume, édité par Jean-Michel Bélot)

