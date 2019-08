Bouygues : Signature d'un accord avec Sidewalk Labs

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 28 août 2019

SIGNATURE D'UN ACCORD AVEC SIDEWALK LABS

Colas a signé le 17 juin un accord avec Sidewalk Labs (SWL), filiale d'Alphabet (maison mère de Google), pour expérimenter Flowell, dernière innovation routière du Groupe, dans le cadre du projet Quayside de Toronto.

Colas, leader mondial de la route dont la mission est de concevoir, promouvoir et réaliser des solutions d'infrastructure pour une mobilité responsable, innove depuis plusieurs années dans les domaines de la route intelligente et de la Smart City.

Bénéficiant des recherches menées pour la mise au point de la technologie Wattway (revêtement routier photovoltaïque producteur d'énergie), la solution de marquage lumineux dynamique Flowell a retenu l'attention des équipes de Sidewalk Labs.

Colas, en collaboration avec SWL, testera la solution Flowell et sa capacité à moduler l'espace public urbain, dans le cadre du projet pionnier Quayside proposé par SWL à Toronto. Dans ce projet, dont la mobilité est l'un des piliers, l'infrastructure joue un rôle majeur. La collaboration entre Colas et Sidewalk Labs a pour objet d'expérimenter, en utilisant la technologie Flowell, des solutions permettant de moduler l'espace public entre véhicules et piétons. Grâce à Flowell, les limites des trottoirs pourront être gérées de façon dynamique, en fonction des flux de circulation.

Fort de 90 ans d'expérience, le groupe Colas apporte son expertise et sa capacité à innover dans le domaine de la route. Sidewalk Labs, dont l'objectif est d'améliorer la qualité de vie dans les villes, s'applique à relever les grands défis urbains d'aujourd'hui. Les équipes de Colas et de SWL travailleront ensemble selon une approche centrée sur les usages, avec la sécurité comme priorité et avec pour objectif de tester l'efficacité de services contribuant à la construction d'une ville où l'espace public serait mieux partagé et qui offrirait ainsi une meilleure qualité de vie aux habitants.

Pour Colas, cette collaboration avec Sidewalk Labs est un marqueur essentiel de l'évolution que le Groupe souhaite apporter aux infrastructures de demain pour une mobilité plus sûre, plus durable, plus connectée, plus partagée.