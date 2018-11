Bouygues : Surfrider Foundation Europe Lance Ocean's Zero, la première application dédiée au zéro déchet, imaginée par Bouygues Telecom

Surfrider Foundation Europe lance Ocean's Zero, la première application dédiée au zéro déchet, imaginée par Bouygues Telecom

Paris, le 19 novembre 2018 - Disponible dès à présent sur smartphone, Ocean's Zero est une application gratuite de coaching permettant à chacun de contribuer activement à la réduction des déchets dans les océans.

Arrêter d'acheter des bouteilles en plastique ou des pailles, faire soi-même ses cosmétiques ou encore découvrir l'épicerie vrac la plus proche de chez soi : ce sont en tout 25 défis du quotidien qui sont proposés et expliqués sous une forme ludique. Ocean's Zero suit la progression de l'utilisateur et indique le nombre de personnes ayant relevé ces différents défis.

Surtout, l'application présente le bienfait immédiat pour l'environnement marin.

La Fondation Bouygues Telecom soutient Surfrider Foundation Europe depuis 2007. Dans ce cadre, de nombreux collaborateurs de Bouygues Telecom participent chaque année aux opérations de collecte de déchets organisées par l'ONG Européenne de protection des océans.

En 2017, la Fondation Bouygues Telecom a souhaité renforcer ce partenariat en organisant un hackathon dont le résultat, sous format numérique, devait aider à sensibiliser les citoyens, de façon impactante. En mobilisant les compétences de différents métiers, le développement d'une application dédiée au zéro déchet est apparu comme une évidence.

« C'est une nouvelle étape dans notre partenariat, fruit d'une volonté commune de rendre

acteur les citoyens, en leur apportant des solutions simples et concrètes » souligne Bérénice Broutin, Déléguée générale de la Fondation Bouygues Telecom. « Tout le projet a été mené en co-construction entre nos deux organisations. »

Ocean's Zero a fait l'objet d'un financement participatif, sous la forme d'une campagne Ulule réussie, et d'un don de la Fondation Bouygues Telecom. L'application est disponible depuis ce matin, à l'occasion de la Semaine Européenne de la réduction des Déchets.

Télécharger l'application Ocean's Zero : https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.surfrider.oceanszerohttps://itunes.apple.com/fr/app/oceans-zero/id1437627143?mt=8

