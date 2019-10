Bouygues : TF1 group wins “Grand Prix de la Transparence CAC MID 60“ award (French version only)

Boulogne, le 3 octobre 2019

LE GROUPE TF1 LAUREAT 2019 DU GRAND PRIX

DE LA TRANSPARENCE CAC MID 60

A l'occasion de la 10ème édition des Grands Prix de la Transparence, le groupe TF1 s'est distingué en remportant pour la cinquième fois le Grand Prix CAC MID 601.

Sous l'égide d'un Comité Scientifique indépendant représentant les utilisateurs de l'information financière2, les Grands Prix de la Transparence, organisés par la société Labrador, récompensent chaque année la qualité et la facilité d'accès à l'information réglementée pour toutes les catégories de lecteurs.

Ce prix récompense le travail continu des équipes et la volonté du groupe TF1 de délivrer une information fiable, transparente et de qualité à l'ensemble de ses parties prenantes. La transparence permet d'améliorer, sur le long terme, la confiance de tous en l'entreprise, qu'il s'agisse des actionnaires, des analystes financiers, des collaborateurs ou du grand public.

A propos du groupe TF1

Le groupe TF1 est le groupe audiovisuel privé leader de la télévision en France avec cinq chaînes en clair (TF1, TMC, TFX, TF1 SERIES FILMS et LCI) et des chaînes thématiques sur la télévision payante (TV Breizh, Histoire, Ushuaïa TV et Serieclub - détenue à 50 %). Le groupe TF1 développe une déclinaison digitale performante de ses programmes sur MYTF1 et des offres de vidéo à la demande avec MYTF1VOD et TFOU MAX.

Le groupe TF1 est présent dans la production et la distribution de contenus notamment via Newen dont le principal objectif est d'accélérer le déploiement de la production et de la distribution au niveau international.

Le groupe TF1 s'est renforcé dans le digital avec notamment l'acquisition du groupe aufeminin en avril 2018 qui a conduit à la constitution de son pôle digital Unify qui rassemble des marques reconnues (Marmiton, My Little Paris, Doctissimo, etc.) et autour desquelles s'engagent des communautés fortes.

Le groupe TF1 a ainsi enrichi son offre et sa capacité à toucher tous les publics, notamment les femmes et les millennials, au travers de thématiques fédératrices et complémentaires.

Le groupe TF1 propose une large palette d'activités dans des domaines clés du divertissement et des loisirs avec TF1 Entertainment (jeux de sociétés, production musicale et spectacles, licences et édition), le cinéma avec TF1 Films Production et TF1 Studio.

