Bouygues : Taylor Wimpey choisit Bouygues Construction pour la première phase de Postmark, un projet résidentiel au cœur de Londres

Communiqué de presse

29 Novembre 2018

Taylor Wimpey choisit Bouygues Construction pour la première phase de Postmark, un projet résidentiel au cœur de Londres

Bouygues UK, filiale britannique de Bouygues Construction, a été choisie par Taylor Wimpey Central London, l'un des principaux promoteurs immobiliers au Royaume-Uni, pour réaliser la première phase de son projet Postmark. Situé dans le quartier historique de Farringdon, au cœur de Londres, il comprend la réalisation de deux ensembles immobiliers pour un montant de plus de 100 millions d'euros.

« De par sa localisation et son ampleur, Postmark est un projet majeur dont Taylor Wimpey Central London est particulièrement fier. Pour réaliser cette première phase, nous avons donc choisi un partenaire de confiance avec lequel nous avons déjà mené à bien un certain nombre de projets. Nous sommes ravis de travailler de nouveau avec Bouygues UK pour écrire ensemble le premier chapitre de ce projet unique » se réjouit Philip Jenkins, directeur général de Taylor Wimpey Central London.

« Nous sommes ravis de cette nouvelle collaboration avec les équipes de Taylor Wimpey Central London autour de ce projet résidentiel. Par le passé, Taylor Wimpey et Bouygues UK ont su faire preuve ensemble de la qualité de leur expertise, de leur approche partenariale et de leur capacité d'innovation sur des projets résidentiels comme ceux de North Wharf Gardens et Greenwich Millenium Village. Nous sommes impatients de faire sortir de terre la première phase du projet Postmark » indique Fabienne Viala, chairman de Bouygues UK et directrice de Bouygues Construction au Royaume-Uni.

West Central 1, la première phase sur les quatre que compte le projet, avec au total la livraison de 681 logements, comprend la construction de 214 logements allant du studio au 3 pièces dans un immeuble dont la hauteur varie de 6 à 15 étages. Le programme a été conçu pour atteindre la certification BREEAM niveau « Excellent ». Les résidents bénéficieront d'espaces partagés parmi lesquels une conciergerie, un rooftop, une salle de cinéma, une salle de sport et une aire de jeux pour les enfants. L'aménagement extérieur conjuguera espaces privés et publics puisqu'il comprendra un jardin réservé aux résidents et une terrasse arborée, ainsi que des commerces et des parcs ouverts à tous.

Les travaux ont déjà commencé sur le chantier, les premières livraisons sont attendues en 2020 avec une livraison finale en 2021. Il mobilisera 350 à 400 collaborateurs en période de pointe.

