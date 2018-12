Bouygues Telecom, Axione et Mirova nouent, pour la première fois en France, un partenariat pour déployer dans la zone très dense (ZTD), un réseau de fibre optique ouvert à de nouveaux acteurs.

Bouygues Telecom annonce un partenariat avec le groupement Axione/Mirova pour déployer une infrastructure FTTH en zone très dense. Ce partenariat se fait sur le modèle déjà développé par Axione avec les collectivités, dans le cadre de réseaux d'initiatives publiques dans les zones rurales.

Paris, le 12 décembre 2018 - A la suite d'un appel d'offres lancé par Bouygues Telecom, Axione, filiale de Bouygues Construction, et son partenaire financier Mirova signent un nouveau contrat de déploiement et d'exploitation de la fibre optique (FTTH) en zone très dense. Ce partenariat garantit à Bouygues Telecom le financement et le déploiement d'une infrastructure horizontale complémentaire de 3,4 millions de prises FTTH dans la ZTD tout en bénéficiant du savoir-faire d'Axione en matière de gestion d'infrastructure sur le long-terme. Grâce à cette opération, Bouygues Telecom complète sa couverture FTTH et aura ainsi accès d'ici fin 2021 à la totalité de la zone très dense. Parallèlement, ce projet portera à 6 millions le nombre total de prises optiques exploitées et commercialisées par Axione en France métropolitaine.

A cet effet, Axione et Mirova ont créé CityFast, un opérateur de services d'accès dédié à la zone très dense. Bouygues Telecom cède à CityFast ses infrastructures existantes en fibre optique en ZTD et assurera la conception et le déploiement du futur réseau FTTH de CityFast. CityFast garantit à Bouygues Telecom un accès à son réseau fibre optique pour une durée de 30 ans. CityFast ouvrira également cette nouvelle infrastructure à l'ensemble des opérateurs. Axione assurera pour le compte de CityFast l'exploitation, la maintenance et la commercialisation du réseau.

Ce nouveau contrat, reposant sur un modèle inédit en France, s'inscrit dans une stratégie de diversification et d'investissement long terme pour Axione/Mirova mais pourra également devenir une référence sur la scène internationale.

Pour Christian Lecoq, Directeur Financier de Bouygues Telecom : « Ce nouveau partenariat de déploiement et d'exploitation de nos infrastructures passives par un spécialiste reconnu dans son activité permet à Bouygues Telecom d'accélérer sa couverture FTTH du territoire et d'assurer un excellent niveau de qualité de service. Ainsi, nous poursuivons notre ambition de faire profiter du Très-Haut-Débit au plus grand nombre ».

Dominique Astier, Directeur Général Délégué d'Axione, ajoute : « Axione est ravi de s'associer avec

Mirova, afin de fournir à Bouygues Telecom, ainsi qu'à de nouveaux acteurs sur le marché, un accès au réseau Très Haut Débit 100 % fibre optique en zone très dense. Nous sommes en charge de l'exploitation, la maintenance et de la commercialisation du réseau qui doit permettre de répondre aux attentes locales. Nous nous engageons à apporter sur ce nouveau marché l'expertise que nous avons acquise en zones rurales pour contribuer au développement et à l'ouverture des infrastructures FTTH. Nous sommes fiers de créer ce nouveau modèle, premier de cette nature en France ! »

Gwenola Chambon, Directrice des Fonds Infrastructures Généralistes de Mirova, réagit à son tour : « Cette opération va être éminemment structurante en permettant l'ouverture de ce marché très fermé aux opérateurs alternatifs par la commercialisation des offres d'accès qu'ils recherchent et qu'Axione et Mirova proposent à ce type de clients en zone rurale. Elle s'inscrit donc complètement dans notre engagement à structurer et investir dans des projets d'infrastructures de très long terme servant le plus grand nombre et l'intérêt général. Il s'agit d'une première en France qui n'aurait pas vu le jour sans notre partenariat historique avec Axione. Nous sommes par ailleurs ravis d'apporter à CityFast notre expertise et notre expérience reconnues dans l'investissement dans les réseaux d'infrastructures numériques puisque Mirova s'est engagée dans ce secteur dès 2009 aux côtés d'Axione dans Axione Infrastructures et gère désormais ses investissements dans 16 Réseaux d'Initiative Publique. »

A propos de Bouygues Telecom

Opérateur global de communications, Bouygues Telecom se démarque en apportant tous les jours à ses 19,4 millions de clients le meilleur de la technologie. L'excellence de son réseau 4G, ses services dans le fixe et le Cloud leur permettent de profiter simplement, pleinement et où qu'ils soient, de leur vie numérique. Bouygues Telecom est fier des innovations apportées depuis 20 ans aux Français et sa stratégie restera toujours la même : démocratiser les nouvelles technologies. #welovetechnology (On aime tous la technologie !) www.bouyguestelecom.fr

À propos d'Axione :

Au sein du Groupe Bouygues Construction, Axione est un acteur majeur de l'aménagement numérique et un partenaire engagé du Plan France Très Haut Débit. Dans le cadre des réseaux d'initiative publique portés par les collectivités territoriales, Axione conçoit, construit, finance et opère les infrastructures numériques mutualisées de nouvelle génération. Axione intervient sur 27 départements au travers de 20 contrats de très long terme et de 2 marchés de services.

Les RIP sur lesquels Axione intervient représentent près de deux milliards d'euros d'investissements publics/privés et desservent 7 millions d'habitants, 6 500 communes et 310 000 entreprises. Près de 150 opérateurs partenaires utilisent les réseaux opérés par Axione.

http://www.axione.fr

A propos de Mirova :

Mirova est une société de gestion dédiée à l'investissement responsable. Grâce à sa gestion de conviction, l'objectif de Mirova est de combiner création de valeur sur le long terme et développement durable. Pionniers dans de nombreux domaines de la finance durable, les talents de Mirova ont pour ambition de continuer à innover afin de proposer à leurs clients des solutions adaptées à leurs besoins et à fort impact.

Société de gestion de portefeuille - Société Anonyme RCS Paris n°394 648 216 - Agrément AMF n° GP 02-014 59, Avenue Pierre Mendes France - 75013 - Paris

Mirova est une filiale de Natixis Investment Managers International > En savoir plus :www.mirova.com> Suivez-nous sur :

