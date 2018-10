Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BOUYGUES -1.08% 36.78 -14.15% ORANGE -0.07% 13.61 -5.11% SFR GROUP 0.00% - 28.59%

Le 2 août 2018 dernier étaient lancés par arrêté des appels à candidatures en vue de la réattribution des fréquences des bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2,1 GHz, actuellement utilisées par les réseaux mobiles 2G, 3G et 4G et dont les autorisations arrivent à échéance entre 2021 et 2024. La date limite de dépôt des dossiers de candidature était fixée ce jour.Pour la bande 900 MHz, l'Arcep a reçu des candidatures de Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR. Pour la bande 1800 MHz : Bouygues Telecom, Orange et SFR. Enfin, pour la bande 2,1 GHz : Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR.Ces procédures d'attribution de fréquences s'inscrivent dans le cadre du " New Deal " mobile : le 14 janvier 2018, le gouvernement a annoncé l'accord historique, intervenu sur la base des propositions de l'Arcep et dans le cadre d'un dialogue exigeant avec les opérateurs de téléphonie mobile, qui vise à généraliser la couverture mobile de qualité pour l'ensemble des Français.L'Arcep va désormais étudier les dossiers de candidatures, afin de s'assurer que ceux-ci respectent les critères de recevabilité et de qualification des procédures. À l'issue de cette instruction l'Arcep publiera la liste des candidats qualifiés pour chaque procédure et, le cas échéant, demandera aux candidats concernés de lui remettre un dossier d'engagements complémentaires à une date et une heure qu'elle précisera.