Bouygues : Telecom acquiert un bloc d'actions de Keyyo

18 janvier (Reuters) - Bouygues Telecom, filiale de Bouygues
, a annoncé vendredi dans un communiqué :
* AVOIR ACQUIS CE VENDREDI 854.316 ACTIONS DE KEYYO SA
, REPRÉSENTANT 43,6% DU CAPITAL ET 42,1% DES DROITS DE
VOTE DE LA SOCIÉTÉ, AU PRIX DE 34 EUROS PAR ACTION.
* BOUYGUES TELECOM DÉPOSERA PROCHAINEMENT AUPRÈS DE L'AMF
UN PROJET D'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT AU PRIX UNITAIRE IDENTIQUE DE
34 EUROS VISANT LES ACTIONS KEYYO.
* DANS L'HYPOTHÈSE OÙ SERAIT FRANCHI LE SEUIL PERMETTANT LA
RÉALISATION D'UN RETRAIT OBLIGATOIRE, BOUYGUES TELECOM DEMANDERA
LA MISE EN UVRE D'UNE PROCÉDURE DE RETRAIT OBLIGATOIRE DES
ACTIONS KEYYO DU MARCHÉ EURONEXT GROWTH.
* L'OPÉRATEUR AVAIT ANNONCÉ LE 25 OCTOBRE ENTRER EN
NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES EN VUE D'ACQUÉRIR HORS MARCHÉ UN BLOC DE
43,6% DES TITRES DE KEYYO AUPRÈS DE SES ACTIONNAIRES DE
RÉFÉRENCE.
* KEYYO EST UN OPÉRATEUR TÉLÉCOM NOUVELLE GÉNÉRATION DÉDIÉ
AUX ENTREPRISES DE CROISSANCE, SPÉCIALISÉE SUR LES TECHNOLOGIES
TOUT IP ET LE HAUT-DÉBIT FIBRE.
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(Rédaction de Paris)