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Bouygues : Telecom acquiert un bloc d'actions de Keyyo

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18/01/2019 | 18:30

18 janvier (Reuters) - Bouygues Telecom, filiale de Bouygues , a annoncé vendredi dans un communiqué :

* AVOIR ACQUIS CE VENDREDI 854.316 ACTIONS DE KEYYO SA , REPRÉSENTANT 43,6% DU CAPITAL ET 42,1% DES DROITS DE VOTE DE LA SOCIÉTÉ, AU PRIX DE 34 EUROS PAR ACTION.

* BOUYGUES TELECOM DÉPOSERA PROCHAINEMENT AUPRÈS DE L'AMF UN PROJET D'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT AU PRIX UNITAIRE IDENTIQUE DE 34 EUROS VISANT LES ACTIONS KEYYO.

* DANS L'HYPOTHÈSE OÙ SERAIT FRANCHI LE SEUIL PERMETTANT LA RÉALISATION D'UN RETRAIT OBLIGATOIRE, BOUYGUES TELECOM DEMANDERA LA MISE EN UVRE D'UNE PROCÉDURE DE RETRAIT OBLIGATOIRE DES ACTIONS KEYYO DU MARCHÉ EURONEXT GROWTH.

* L'OPÉRATEUR AVAIT ANNONCÉ LE 25 OCTOBRE ENTRER EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES EN VUE D'ACQUÉRIR HORS MARCHÉ UN BLOC DE 43,6% DES TITRES DE KEYYO AUPRÈS DE SES ACTIONNAIRES DE RÉFÉRENCE.

* KEYYO EST UN OPÉRATEUR TÉLÉCOM NOUVELLE GÉNÉRATION DÉDIÉ AUX ENTREPRISES DE CROISSANCE, SPÉCIALISÉE SUR LES TECHNOLOGIES TOUT IP ET LE HAUT-DÉBIT FIBRE. Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
BOUYGUES 1.11%30.12 Cours en temps réel.-4.95%
KEYYO 0.00%33.7 Cours en temps réel.-0.30%
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Données financières (€)
CA 2018 34 800 M
EBIT 2018 1 480 M
Résultat net 2018 972 M
Dette 2018 3 731 M
Rendement 2018 5,73%
PER 2018 10,85
PER 2019 10,06
VE / CA 2018 0,43x
VE / CA 2019 0,40x
Capitalisation 11 093 M
Graphique BOUYGUES
Durée : Période :
Bouygues : Graphique analyse technique Bouygues | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique BOUYGUES
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 19
Objectif de cours Moyen 39,3 €
Ecart / Objectif Moyen 32%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Martin Bouygues Chairman & Chief Executive Officer
Phillippe Marien CFO, SVP-Human Resources & Information Systems
Patrick Kron Director
Helman le Pas de Sécheval Independent Director
Colette Lewiner Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
BOUYGUES-4.95%12 637
VINCI3.28%50 630
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION0.00%35 312
LARSEN & TOUBRO-6.37%26 528
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO LTD5.97%23 270
CHINA RAILWAY GROUP LTD0.43%23 218
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