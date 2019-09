Bouygues : Telecom continues trialling 5G in Lyon (French version only)

Bouygues Telecom poursuit son pilote 5G à Lyon.

Paris, le 17 juillet 2019 - Après avoir passé, en partenariat avec Ericsson, le premier appel 5G en conditions réelles le 4 janvier dernier dans les rues de Lyon, ce sont désormais 9 sites sur 39 autorisés par l'ARCEP qui sont actuellement en test dans les 3ème et 6ème arrondissements de Lyon.

Ce pilote 5G qui a démarré en début d'année est réalisé en concertation avec la ville de Lyon.

L'objectif de cette expérimentation est de mieux appréhender la technologie et les équipements, les besoins du futur déploiement ainsi que d'évaluer les promesses de la 5G, notamment en termes de latence, de capacité, de débit et de services.

Chaque pilote 5G se déroule dans le cadre strict des autorisations d'utilisation des fréquences 3,5GHz accordées par l'ARCEP. Les antennes 5G sont activées ponctuellement lors de la réalisation des expérimentations et l'Agence Nationale des Fréquences accompagne les opérateurs sur l'harmonisation des procédures de déploiement et veille également au respect des règles d'exposition du public aux ondes.

Afin de se préparer au mieux à l'arrivée de la 5G, Bouygues Telecom mène également des expérimentations à Bordeaux, Paris, Vélizy et Rouen.

