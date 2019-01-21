Bouygues : Telecom fait une offre sur le solde de Keyyo à 34/action

21 janvier (Reuters) - KEYYO SA:
* UN PROJET DE NOTE D'INFORMATION ETABLI PAR KEYYO
COMMUNICATIONS
EN RÉPONSE AU PROJET D'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT INITIÉE PAR
BOUYGUES TELECOM E ETE DEPOSE
* BOUYGUES TELECOM PROPOSE DE MANIÈRE IRRÉVOCABLE AUX
ACTIONNAIRES
DE KEYYO D'ACQUÉRIR LA TOTALITÉ DE LEURS ACTIONS AU PRIX
UNITAIRE DE 34,00 EUROS EN NUMÉRAIRE
* BOUYGUES TELECOMS AVAIT DEJA ACQUIS 43,6% DU CAPITAL ET
42,1%
DES DROITS DE VOTE DE LA SOCIÉTÉ AU PRIX DE 34 EUROS PAR ACTION
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(Rédaction de Paris)