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Bouygues : Telecom fait une offre sur le solde de Keyyo à 34/action

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21/01/2019 | 18:22

21 janvier (Reuters) - KEYYO SA:

* UN PROJET DE NOTE D'INFORMATION ETABLI PAR KEYYO COMMUNICATIONS EN RÉPONSE AU PROJET D'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT INITIÉE PAR BOUYGUES TELECOM E ETE DEPOSE

* BOUYGUES TELECOM PROPOSE DE MANIÈRE IRRÉVOCABLE AUX ACTIONNAIRES DE KEYYO D'ACQUÉRIR LA TOTALITÉ DE LEURS ACTIONS AU PRIX UNITAIRE DE 34,00 EUROS EN NUMÉRAIRE

* BOUYGUES TELECOMS AVAIT DEJA ACQUIS 43,6% DU CAPITAL ET 42,1% DES DROITS DE VOTE DE LA SOCIÉTÉ AU PRIX DE 34 EUROS PAR ACTION Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
BOUYGUES -1.43%29.69 Cours en temps réel.-3.89%
KEYYO 0.59%33.9 Cours en temps réel.-0.30%
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Données financières (€)
CA 2018 34 800 M
EBIT 2018 1 480 M
Résultat net 2018 972 M
Dette 2018 3 731 M
Rendement 2018 5,67%
PER 2018 10,97
PER 2019 10,17
VE / CA 2018 0,43x
VE / CA 2019 0,40x
Capitalisation 11 216 M
Graphique BOUYGUES
Durée : Période :
Bouygues : Graphique analyse technique Bouygues | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique BOUYGUES
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 19
Objectif de cours Moyen 39,3 €
Ecart / Objectif Moyen 30%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Martin Bouygues Chairman & Chief Executive Officer
Phillippe Marien CFO, SVP-Human Resources & Information Systems
Patrick Kron Director
Helman le Pas de Sécheval Independent Director
Colette Lewiner Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
BOUYGUES-3.89%12 741
VINCI4.72%51 193
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION4.91%37 051
LARSEN & TOUBRO-8.32%25 955
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO LTD6.38%23 788
CHINA RAILWAY GROUP LTD1.14%23 391
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