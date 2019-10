Bouygues : Telecom launches four platforms for trialling 5G on the 26 GHz band

La plateforme d'expérimentations 5G prévue par Bordeaux Métropole a pour objectif de valoriser les réseaux d'éclairage public à des fins de déploiement de nouvelles infrastructures : le déploiement de la 5G y est notamment envisagé pour apporter une connectivité ultra haut débit dans des espaces de forte densité. Bordeaux Métropole, en partenariat avec Bouygues Telecom, opérateur hôte de l'expérimentation, animera un large écosystème pour développer le plus grand nombre de cas d'usage en y en associant des partenaires clés tels que la Banque des Territoires, la French Tech Bordeaux, Cap Sciences et Bordeaux Ecole Numérique.

L'attribution de ces nouvelles fréquences était liée à la création de véritables plateformes d'expérimentation 5G ouvertes à des tiers, afin que partout en France, de nouveaux écosystèmes se créent, composés à la fois d'opérateurs et d'équipementiers mais également d'universitaires, de collectivités et de sociétés innovantes. Bouygues Telecom a répondu en tout point à cette demande du régulateur, en proposant quatre projets bien différenciés tant géographiquement que techniquement.

Zone industrielle de la ville de Saint-Priest (69)

La plateforme d'expérimentations 5G aura pour objectif de tester des usages « B to B », à destination des nombreuses entreprises de la zone industrielle de la ville en complément des accès à Internet par la fibre optique. Ce gain de connectivité pour les TPE et PME vise à accompagner la digitalisation des entreprises et l'émergence de l'IoT Haut Débit dans l'Industrie.

Villes de Vélizy (78) et de Meudon (92)

Le Technopôle de Bouygues Telecom est situé dans la zone d'activités dynamique de Vélizy- Villacoublay, l'opérateur compte y déployer un réseau expérimental, à la fois en intérieur et en extérieur. La plateforme d'expérimentations 5G pourra bénéficier de la forte densité d'entreprises innovantes dans le secteur. Après une première phase de déploiement technique, ces réseaux seront ouverts à des tiers, non spécialistes des télécoms, qui pourront venir tester ou proposer leurs services. Le choix des tiers se fera notamment dans le cadre de l'incubateur « SmartX 5G » du groupe Bouygues.

