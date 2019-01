Bouygues : Telecom makes a 5G call in real conditions in the streets of Lyon using one of the first available 5G handsets (French version only)

Bouygues Telecom passe un appel 5G en conditions réelles dans les rues de Lyon avec un des premiers terminaux 5G disponibles.

Paris, le 7 janvier 2019 - C'est vendredi 4 janvier qu'a été passé le premier appel dans les rues de Lyon en 5G en conditions réelles avec un terminal mobile pleinement compatible avec cette nouvelle technologie. Cette grande première est due à la collaboration des équipes de Bouygues Telecom, d'Ericsson et de Qualcomm Technology Inc.

Le terminal 5G utilisé embarque un modem 5G Qualcomm Snapdragon X50. Il a pu parfaitement se connecter, en pleine ville et en mobilité, au premier site 5G lyonnais de

Bouygues Telecom, composé d'antennes radio actives 5G Ericsson 6488 raccordées au cœur de réseau en fibre optique.

L'ensemble de ces équipements est compatible avec la norme 3GPP R15 5G-NR NSA avec une émission sur la bande de fréquence 3.5GHz.

Lyon est la deuxième ville dans laquelle Bouygues Telecom déploie de la 5G en France. C'est à Bordeaux en juillet dernier que l'opérateur avait ouvert le premier pilote 5G en conditions réelles en France. Depuis, de nombreux sites ont été ajoutés si bien que Bordeaux compte déjà 11 sites 5G Bouygues Telecom actifs.

« Nos différentes expérimentations menées en conditions réelles nous fournissent de précieuses informations sur la 5G et son déploiement », précise Jean-Paul Arzel, Directeur Réseau de Bouygues Telecom. « Je tiens à remercier nos partenaires et l'ensemble de nos ingénieurs et techniciens qui ont réussi à nous positionner dès à présent comme un acteur de référence de la 5G en France. »

